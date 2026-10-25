25 октября 2026, 19:40 Наталья Гудемчук

В Бразилии выбирают президента: Лула да Силва борется за четвертый срок, его соперник - сын экс-президента

В Бразилии выбирают президента: Лула да Силва борется за четвертый срок, его соперник - сын экс-президента
dw.com

Сегодня, 25 октября, в Бразилии проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства борются действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару. Оба кандидата уже проголосовали. Первые предварительные результаты ожидаются в ночь на 26 октября, сообщает Deutsche Welle.

«Правые хотят править под американским флагом», - заявил Лула да Силва, намекая на своего соперника и его близость к Вашингтону. Президент проголосовал на участке в Сан-Бернарду-ду-Кампу недалеко от Сан-Паулу.

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«Люди вышли на улицы, чтобы защитить свои завоевания», - добавил он, комментируя явку избирателей.

Лула да Силва также предостерег от политического насилия. Он напомнил об инциденте в городе Монтес-Кларос, где в его сторонницу, депутата муниципального совета от левой Рабочей партии Иару Пиментел, попал кирпич.

«Это показывает, насколько высоки ставки на этих выборах», - заявил Лула да Силва, который баллотируется на четвертый президентский срок.

Флавиу Болсонару, в свою очередь, призвал избирателей прийти на участки «в любую погоду», чтобы изменить курс страны.

«Бразилия изменится. Бразилия победит», - заявил сын бывшего президента Жаира Болсонару, отбывающего срок по делу о попытке государственного переворота.

Оппозиционный кандидат раскритиковал работу правительства Лулы да Силвы в сфере безопасности и экономики. По его словам, избиратели не должны продолжать придерживаться ошибочного курса.

Флавиу Болсонару проголосовал в школе в Рио-де-Жанейро примерно через 20 минут после открытия участков. Его сопровождала супруга Фернанда. На месте были усилены меры безопасности.

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Первый тур выборов состоялся 4 октября. Тогда Флавиу Болсонару неожиданно занял первое место, набрав 47% голосов. Лула да Силва получил 45%.

В тот же день Либеральная партия Болсонару опередила соперников на выборах в Палату депутатов и значительно увеличила свое представительство в Сенате.

Второй тур стал привычной частью президентских выборов в Бразилии: с начала 2000-х годов победителя неоднократно определяли именно во втором туре.

80-летний Лула да Силва делает ставку на социальные программы, государственные инвестиции и продолжение нынешнего политического курса.

Флавиу Болсонару придерживается консервативных взглядов и обещает ужесточить меры по борьбе с преступностью, сообщает агентство dpa. Еще одно его ключевое предвыборное обещание - амнистия для отца. По состоянию здоровья Жаир Болсонару переведен под домашний арест.

Отмечается, что предвыборная кампания проходила на фоне коррупционных скандалов, экономической нестабильности и обвинений во вмешательстве США. Вашингтон отвергает обвинения в попытках повлиять на исход голосования, пишет Reuters.

45-летнего Флавиу Болсонару ранее подозревали в коррупции и незаконном присвоении государственных средств. В 2019 году против него возбудили дела о выплатах фиктивным сотрудникам, числившимся среди его подчиненных, а также о подозрительных переводах на его банковский счет.

По оценкам наблюдателей, на исход второго тура могут повлиять более 33 млн избирателей, не участвовавших в первом туре.

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