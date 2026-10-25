Средство от облысения может впервые за 30 лет получить одобрение в новой форме

VDPHL01 представляет собой таблетированную форму миноксидила с пролонгированным высвобождением. Если FDA одобрит средство, оно может стать первым за последние 30 лет негормональным препаратом в таблетках, разрешенным для лечения андрогенетической алопеции у мужчин.

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В испытаниях участвовали 536 мужчин с легкой и умеренной степенью облысения. У тех, кто принимал препарат один раз в день, плотность волос в исследуемой области увеличилась в среднем на 28,6 волоса на квадратный сантиметр. При двукратном приеме прирост составил 36,4 волоса. В группе плацебо показатель достиг лишь 6,6 волоса на квадратный сантиметр.

Результаты отразились и в оценках самих участников. Среди мужчин, принимавших VDPHL01 дважды в день, 85% сообщили о заметном улучшении состояния волос. В группе плацебо положительные изменения отметили 35,3% участников. В целом улучшение зафиксировали у 82,7% пациентов, получавших препарат.

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Преимущество средства перед плацебо стало статистически значимым уже на втором месяце лечения. Испытания проходили в двойном слепом формате, при котором ни участники, ни исследователи не знали, кто получает препарат, а кто - плацебо.

Серьезных нежелательных явлений, связанных с приемом VDPHL01, во время исследования не выявили. Среди наиболее распространенных побочных эффектов были периферические отеки и гипертрихоз - усиленный рост волос на теле.

Несмотря на результаты испытаний, препарат пока не получил разрешения на продажу. Следующий шаг - подача необходимых документов в FDA. Окончательное решение будет зависеть от оценки регулятора.