25 октября 2026, 12:58

Средство от облысения может впервые за 30 лет получить одобрение в новой форме

Средство от облысения может впервые за 30 лет получить одобрение в новой форме

Американская биофармацевтическая компания Veradermics завершила III фазу клинических испытаний препарата VDPHL01 для лечения мужского облысения. В исследовании средство помогло увеличить плотность волос заметно сильнее, чем плацебо. Теперь компании предстоит представить результаты регулятору США, который решит, можно ли вывести препарат на рынок.

VDPHL01 представляет собой таблетированную форму миноксидила с пролонгированным высвобождением. Если FDA одобрит средство, оно может стать первым за последние 30 лет негормональным препаратом в таблетках, разрешенным для лечения андрогенетической алопеции у мужчин.

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В испытаниях участвовали 536 мужчин с легкой и умеренной степенью облысения. У тех, кто принимал препарат один раз в день, плотность волос в исследуемой области увеличилась в среднем на 28,6 волоса на квадратный сантиметр. При двукратном приеме прирост составил 36,4 волоса. В группе плацебо показатель достиг лишь 6,6 волоса на квадратный сантиметр.

Результаты отразились и в оценках самих участников. Среди мужчин, принимавших VDPHL01 дважды в день, 85% сообщили о заметном улучшении состояния волос. В группе плацебо положительные изменения отметили 35,3% участников. В целом улучшение зафиксировали у 82,7% пациентов, получавших препарат.

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Преимущество средства перед плацебо стало статистически значимым уже на втором месяце лечения. Испытания проходили в двойном слепом формате, при котором ни участники, ни исследователи не знали, кто получает препарат, а кто - плацебо.

Серьезных нежелательных явлений, связанных с приемом VDPHL01, во время исследования не выявили. Среди наиболее распространенных побочных эффектов были периферические отеки и гипертрихоз - усиленный рост волос на теле.

Несмотря на результаты испытаний, препарат пока не получил разрешения на продажу. Следующий шаг - подача необходимых документов в FDA. Окончательное решение будет зависеть от оценки регулятора.

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