Считать пингвинов в Антарктиде за 2500 евро в месяц: как получить необычную работу

Работать среди пингвинов, встречать туристов со всего мира и отправлять открытки из самого южного почтового отделения планеты - звучит почти как фантастика. Именно такие обязанности ждут сотрудников британской антарктической станции Порт-Локрой.
Правда, за красивыми пейзажами скрываются условия, к которым готов далеко не каждый.
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Как сообщает благотворительная организация UK Antarctic Heritage Trust, ежегодно набирающая команду для работы на станции, зарплата здесь может достигать 2096 фунтов стерлингов в месяц - около 2400 евро.
Совсем недавно в сети прошла информация о наборе сотрудников на антарктическую станцию. Мы проверили: увы, на сезон 2026-2027 годов сотрудники уже отобраны. Но сама история о том, как устроена жизнь и работа на краю света, заслуживает внимания. Кто знает, может кому-то и пригодится в будущем…
Пингвины, музей и тысячи открыток
Порт-Локрой - бывшая британская исследовательская станция на острове Гудье у Антарктического полуострова. Она была основана в 1944 году, а сегодня здесь работают музей, небольшой сувенирный магазин и почтовое отделение, которое считается самым южным в мире.
Одна из самых необычных обязанностей сотрудников - наблюдение за колонией папуанских пингвинов. Специалисты подсчитывают гнезда, яйца и появившихся на свет птенцов. Собранные сведения помогают ученым следить за состоянием колонии и изучать возможное влияние туристов на жизнь птиц.
Но считать пингвинов целыми днями не получится. Команде приходится встречать пассажиров круизных судов, проводить экскурсии, продавать сувениры, сортировать почту и поддерживать исторические здания в порядке.
Душ раз в неделю и никакой мобильной связи
Романтика Антарктиды быстро сталкивается с суровой реальностью.
На станции нет привычного водопровода, мобильной связи и доступной на месте медицинской помощи. Сотрудники живут вместе в небольшом помещении, а возможность принять душ обычно появляется примерно раз в неделю.
К тому же работа требует хорошей физической подготовки. Нужно переносить 20-литровые емкости с водой, поднимать ящики весом до 15 килограммов, расчищать снег и помогать разгружать лодки на скользком берегу.
Погода может меняться стремительно, а возможности уединиться практически нет. Поэтому при отборе сотрудников большое значение имеют не только профессиональные навыки, но и способность спокойно жить и работать в маленьком коллективе.
Кто может получить такую работу
Контракты рассчитаны примерно на полгода, включая подготовку к экспедиции. Непосредственно в Антарктиде сотрудники проводят около пяти месяцев - с конца октября до конца марта, когда в Южном полушарии продолжается летний сезон.
В зависимости от должности ежемесячная зарплата составляет от 1730 до 2500 евро.
Однако отправиться считать пингвинов может не каждый желающий. Претендентам должно исполниться 18 лет, они должны проживать в Великобритании и иметь право работать в стране.
Прием заявок на сезон 2026–2027 годов завершился в марте. Новая команда уже сформирована, о ее участниках фонд рассказал на своем официальном сайте.
И хотя желающих провести несколько месяцев среди айсбергов и пингвинов немало, такая работа - настоящее испытание. За возможность жить в одном из самых красивых и удаленных уголков Земли приходится расплачиваться почти полным отсутствием привычного комфорта.