25 октября 2026, 10:59

Продажи оружия для самообороны во Франции выросли в десять раз после погромов

Продажи оружия для самообороны во Франции выросли в десять раз после погромов

После массовых беспорядков во Франции спрос на средства самообороны в крупнейших городах страны увеличился в десять раз. Особенно заметный рост зафиксировали в Париже, Марселе, Лионе и Бордо, где погромы затронули множество торговых точек. Об этом Bloomberg рассказал Ив Голлети, возглавляющий организацию, объединяющую французских продавцов оружия.

По словам Голлети, нынешний всплеск продаж не имеет аналогов среди прежних периодов беспорядков. Покупатели стали чаще приобретать перцовые баллончики, пистолеты с резиновыми пулями и другие нелетальные средства защиты. При этом спрос на охотничьи ружья, которыми обычно торгует его парижский магазин L’Armurerie de la Bourse, резко упал.

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Владельцы бизнеса не ограничиваются покупкой средств самообороны. Некоторые нанимают частную охрану и укрепляют помещения, опасаясь новых нападений.

Один из таких предпринимателей - Сэм, владелец магазина бижутерии в парижском районе Ле-Аль. Как пишет Bloomberg, он потратил €600 на дубинку и пластиковый пистолет, стреляющий капсулами с веществом, похожим на слезоточивый газ. Кроме того, предприниматель нанял охранников с собаками и заколачивает витрины. Свою фамилию он не раскрывает из соображений безопасности.

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«Никогда не думал, что до этого дойдёт. Я всё это делаю, но спокойнее мне не становится», - признался Сэм.

Хотя беспорядки пошли на спад, протестующие призвали провести новую акцию 24 октября. Префектура полиции рекомендовала предпринимателям увеличить число частных охранников. Эта рекомендация вызвала недовольство: сооснователь производителя криптокошельков Ledger Эрик Ларшевек написал в X, что если государство больше не может защищать людей, французам стоит перестать платить налоги.

Протесты начались в сентябре с выступлений школьников, недовольных ситуацией в системе образования, а затем переросли в акции против роста стоимости жизни. В минувшие выходные они сопровождались погромами. По данным властей, были разграблены более 3000 магазинов, а число задержанных превысило 2500 человек.

После беспорядков власти нескольких городов ввели частичный комендантский час. В Париже ограничения действуют, в частности, в районе торгового центра Les Halles.

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