Меган Маркл прекратила общение с отцом: его обвиняют в сексуальном насилии над детьми

Герцогиня Сассекская Меган Маркл разорвала отношения со своим отцом Томасом Марклом, сообщив ему в письме, что ей и властям известно об обвинениях в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками. Об этом пишет ВВС.

Меган - единственная дочь Томаса Маркла и Дории Рэгланд - не поддерживает отношений с отцом с 2018 года. К моменту объявления о помолвке с принцем Гарри в 2017 году отношения отца и дочери уже ухудшились.

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После выхода на пенсию Томас Маркл переехал в Мексику. Как пишет корреспондент ВВС по вопросам королевской семьи Джонни Даймонд, Маркл охотно давал комментарии СМИ и неоднократно появлялся на телевидении. За несколько дней до свадьбы дочери он отказался приехать на церемонию, сославшись на операцию на сердце.

После Томас Маркл утверждал, что дочь почти не звонила ему после операции. Представители Меган, в свою очередь, заявляли, что она поддерживала с ним связь. Впоследствии общение прекратилось. Маркл неоднократно жаловался в интервью, что больше не видит дочь, никогда не встречался с принцем Гарри, а позднее - и со своими внуками.

В 2019 году лондонская полиция получила письмо с «рядом утверждений» в отношении отца Меган. Тогда полиция передала письмо герцогу и герцогине Сассекским, но не направила его содержание другим правоохранительным органам. Сейчас лондонская полиция пересматривает свои действия по этому делу.

В 2025 году Меган отправила отцу письмо, в котором сообщила, что ей и властям известно об обвинениях в сексуальном насилии над несовершеннолетними девочками. По данным ВВС, письмо было отправлено 82-летнему Томасу Марклу, когда он находился в больнице на Филиппинах после ампутации ноги. В письме, о котором первой сообщила газета The Sun on Sunday, Меган написала, что отец никогда не увидит своих внуков - Арчи и Лилибет, и дала понять, что больше не будет с ним связываться.

Ранее, в бывшем доме Томаса Маркла на Филиппинах, обнаружили фотографии и видеозаписи, связанные с сексуальным насилием над детьми. Сводный брат Меган Томас Маркл-младший рассказал газете The Sun, что нашел там тайник с фотографиями, которые, по его словам, принадлежали отцу. По сообщениям СМИ, в июле он обратился по этому поводу в Федеральное бюро расследований США (ФБР). ФБР подтвердило, что ему известно об обвинениях.

Власти Филиппин также подтвердили, что расследуют обвинения в адрес Томаса Маркла. В пятницу представители страны сообщили ВВС, что делом занимается специальная группа по борьбе с торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией детей.

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Министр внутренних дел Филиппин Джонвик Ремулла заявил, что национальная полиция изъяла компьютер Томаса Маркла и проведет цифровую криминалистическую экспертизу.

В пятницу Меган подтвердила в опубликованном заявлении, что написала отцу письмо, содержавшее «тревожные обвинения».

«Я глубоко опечалена. Мои мысли с теми детьми, которым, возможно, был причинен вред», - написала она.

Меган выразила надежду, что люди поймут, почему она практически прекратила общение с отцом и не разрешает ему встречаться со своими детьми.

Томас Маркл в интервью газете Mail on Sunday признал, что во время предыдущих поездок на Филиппины платил за сексуальные услуги. При этом он отрицает, что вступал в половые отношения с несовершеннолетними девушками или когда-либо владел изображениями сексуального насилия над детьми.

В воскресенье Томас Маркл-младший извинился перед Меган в интервью газете The Sun за то, что вначале поддержал отца во время многолетнего конфликта между ним и сестрой.

«Теперь я понимаю, что последние девять лет защищал не того человека», - заявил он.