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Массовые беспорядки в Барселоне: десятки пожаров, разграбленные магазины и 128 задержанных

Массовые беспорядки в Барселоне: десятки пожаров, разграбленные магазины и 128 задержанных

Центр Барселоны вчера вечером, 24 октября, превратился в арену массовых беспорядков. Молодежная акция, организованная через соцсети, закончилась столкновениями с полицией, поджогами и разграблением магазинов. По последним данным, задержаны 128 человек, более половины из них - несовершеннолетние.

Как сообщает испанское агентство EFE, во время беспорядков пострадали 15 полицейских, четверо из них получили серьезные травмы. Повреждены или разграблены 23 торговых заведения, пожарным пришлось 33 раза выезжать на тушение возгораний.

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Все началось в субботу около 18:00 на площади Каталонии - одном из самых оживленных мест Барселоны, популярном среди туристов.

Через социальные сети, в том числе TikTok, молодых людей призывали присоединиться к акции под лозунгом Instituts Indignats («Возмущенные школы»). Ее организаторы ориентировались на молодежное протестное движение во Франции.

Однако вскоре ситуация вышла из-под контроля. Группы молодых людей, многие из которых были одеты в черное и скрывали лица, начали громить остановки общественного транспорта, разбивать витрины и бросать камни в полицейских.

На улицах появились импровизированные баррикады, загорелись мусорные контейнеры. Некоторые участники беспорядков проникали в магазины и выносили товары.

Полиция Каталонии Mossos d’Esquadra направила в центр города подразделения по борьбе с массовыми беспорядками. Силовики перекрыли прилегающие улицы и начали вытеснять агрессивные группы с площади.

Магазины спешно закрывались. В некоторых торговых центрах опускали защитные жалюзи, чтобы предотвратить разграбление. Посетители при этом оказывались заперты внутри.

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Первоначально власти сообщали примерно о 100 задержанных, однако утром в воскресенье полиция уточнила данные.

Всего были задержаны 128 человек, из них 72 несовершеннолетних. Среди задержанных - 122 мужчины и шесть женщин.

Полицейские также составили 68 административных протоколов в связи с изъятием холодного оружия, аэрозолей, пиротехники, масок и других предметов.

Мэр Барселоны Жауме Колбони заявил, что городские власти намерены добиваться не только наказания участников погромов, но и возмещения причиненного ущерба.

По его словам, юридические и финансовые последствия могут коснуться также родителей или законных представителей несовершеннолетних участников беспорядков.

Глава правительства Каталонии Сальвадор Илья подчеркнул, что право на протест является одной из основ демократии, однако оно не может служить оправданием насилию и разрушениям. Министр внутренних дел Каталонии Нурия Парлон назвала произошедшее бессмысленным насилием и вандализмом.

Власти подчеркнули, что участники погромов не имеют отношения к мирному протестному лагерю активистов, выступающих за доступное жилье, который уже несколько недель находится на площади Каталонии.

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