25 октября 2026, 12:19

Иран подготовил планы ударов по подводным интернет-кабелям в Персидском заливе

Иран подготовил планы ударов по подводным интернет-кабелям в Персидском заливе

Иран подготовил планы атак на подводные коммуникационные кабели в Персидском заливе. По данным Reuters, эти меры могут стать частью ответных действий Тегерана, если США и Израиль вновь нанесут удары по исламской республике. Повреждение кабелей способно нарушить работу интернета и других каналов связи в регионе.

Об этом агентству сообщили два высокопоставленных представителя иранских структур безопасности, пожелавшие остаться анонимными. Они не раскрыли, где именно могут произойти атаки и каким способом их планируют провести.

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Один из собеседников Reuters предупредил, что Иран может не только повредить кабели, но и препятствовать их последующему ремонту. Это увеличит продолжительность перебоев и затруднит восстановление коммуникаций.

По словам другого представителя, в случае нового нападения на страну «красных линий больше не останется». Среди возможных целей ответных ударов он назвал не только подводные кабели, но и военные объекты, в том числе засекреченные базы.

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