Германию накрыли осенние бури: нарушено движение поездов, тысячи домов без электричества

В Германии несколько осенних штормов привели к отключениям электричества, повреждениям зданий и перебоям в движении транспорта. После циклона «Луиза» страну накрыл новый атмосферный фронт «Манья». На севере ожидаются сильные порывы ветра и штормовой прилив, а на юге спасательные службы продолжают устранять последствия непогоды. Об этом сообщает Euronews.

По предварительным данным агентства dpa, по всей стране зарегистрировали сотни вызовов экстренных служб, связанных с непогодой. Несколько человек получили ранения. К воскресенью масштабных разрушений удалось избежать, однако опасность сохранялась, особенно на открытой местности и побережье. Немецкая метеорологическая служба (DWD) выпустила предупреждения для ряда регионов.

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Утром в воскресенье серьёзные перебои с электроснабжением возникли во Фрайбурге и его окрестностях. По данным энергокомпании Badenova, временно без света остались около 10 000 домохозяйств. Полиция сообщила примерно о 25 000 человек, лишившихся электроснабжения.

Ветер повредил подстанцию в районе Литтенвайлер: металлическую кровлю пристройки сорвало и отбросило на трансформаторы. Это привело к короткому замыканию.

К позднему утру электричество удалось вернуть большинству пострадавших потребителей. Однако в Оберриде в районе Брайсгау-Хохшварцвальд около 2500 домохозяйств по-прежнему оставались без света.

Из-за отключения электричества возникли проблемы и в университетской клинике Фрайбурга. Её приёмное отделение временно не могло принимать всех экстренных пациентов.

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В горах Гарца с утра зарегистрировали многочисленные происшествия из-за поваленных деревьев и сломанных веток. Диспетчерский центр сообщил о 28 выездах. Были повреждены автомобили и один дом. По имеющимся данным, пострадавших в этом районе не было.

В районе горы Броккен в воскресенье ожидались порывы ветра скоростью до 130 км/ч.

В земле Северный Рейн - Вестфалия пожарные также устраняли последствия непогоды. В Вуппертале к утру воскресенья зарегистрировали ещё 31 происшествие. В основном спасателям приходилось убирать деревья и ветки с дорог.

Немецкие железные дороги сообщили об ограничениях движения на участке между Мюнстером и Реклингхаузеном.

Власти внимательно следят за ситуацией на побережье Северного моря. Федеральное ведомство мореплавания и гидрографии Германии (BSH) прогнозирует в ночь на понедельник повышение уровня воды у побережья Северного моря и в районе реки Эльбы.

В Гамбурге у водомерного поста Санкт-Паули около 4:00 в понедельник ожидается подъём воды примерно на два метра выше среднего уровня прилива.