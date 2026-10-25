25 октября 2026, 14:58 Валерия Леонова

Франция: более 400 тысяч протестующих вышли в субботу на улицы: задержано более 1300 человек: 

Франция: более 400 тысяч протестующих вышли в субботу на улицы: задержано более 1300 человек: 

Сотни тысяч человек вышли в субботу, 24 октября, на улицы французских городов, протестуя против роста стоимости жизни и недостаточного финансирования государственных услуг. Несмотря на усиленные меры безопасности, демонстрации в ряде городов завершились столкновениями с полицией.

По последним данным, задержаны 1314 человек.

Читайте нас также

Как сообщает Euronews, акции прошли в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Тулузе, Ренне и других городах.

По данным МВД Франции, всего состоялось 289 протестных акций, в которых участвовали около 410 тысяч человек, в том числе 110 тысяч в Париже. Профсоюз CGT приводит значительно более высокую оценку - около 800 тысяч участников по всей стране.

Большинство демонстраций проходило мирно, однако к вечеру в нескольких городах начались столкновения.

В Париже напряженная ситуация сложилась в районе Порт-де-Венсен. Участники беспорядков запускали фейерверки в сторону полицейских, а сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и водометы.

Столкновения происходили также в Марселе, Лионе, Гренобле, Нанте и других городах. В некоторых местах были повреждены магазины и городское имущество, сообшает Le Monde.

Накануне власти мобилизовали около 70 тысяч полицейских и жандармов. К охране важных объектов привлекли военнослужащих

Читайте Mixer
Франция: более 400 тысяч протестующих вышли в субботу на улицы: задержано более 1300 человек: 

Полнолуние 26 октября: какие перемены ждут Тельца, Рака, Скорпиона и Водолея
Франция: более 400 тысяч протестующих вышли в субботу на улицы: задержано более 1300 человек: 

Имбирное печенье с медом и корицей: октябрьский рецепт, от которого дома…
Франция: более 400 тысяч протестующих вышли в субботу на улицы: задержано более 1300 человек: 

Смешные картинки на день и тот самый момент
Франция: более 400 тысяч протестующих вышли в субботу на улицы: задержано более 1300 человек: 

Гороскоп Таро на 26 октября: Овны наведут порядок, а Тельцы почувствуют…

Столь масштабные меры безопасности были приняты после событий 17 октября, когда протесты сопровождались многочисленными поджогами, разграблением магазинов и нападениями на полицейских.

Согласно официальному отчету МВД Франции, опубликованному утром 25 октября, в ходе субботних событий задержаны 1314 человек.

Ранения получили 53 сотрудника правоохранительных органов. Экстренные службы 75 раз выезжали на тушение пожаров, а 24 торговых заведения подверглись разграблению.

При этом масштабы разрушений оказались значительно меньше, чем неделей ранее. По данным МВД, 17 октября были задержаны 2628 человек, пострадали 1144 сотрудника сил безопасности, а пожарным пришлось выезжать на вызовы 2025 раз.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес поблагодарил полицейских и жандармов за работу. По его оценке, усиленные меры безопасности позволили предотвратить многие разрушения.

Причиной массового недовольства остаются рост стоимости жизни, снижение покупательной способности и проблемы с финансированием образования и других госуслуг.

К демонстрациям присоединились профсоюзы, студенты, школьники и представители движения «желтых жилетов». Последние уже призвали сторонников выйти на новые акции 31 октября.

Одновременно напряженная политическая обстановка сохраняется в Орлеане, где проходит съезд правой партии «Национальное объединение». Мероприятие привлекло как сторонников партии, так и ее противников. Для обеспечения порядка власти направили в город дополнительные силы полиции и жандармерии.

google news Подпишитесь на нас
Франция: более 400 тысяч протестующих вышли в субботу на улицы: задержано более 1300 человек: 

Полнолуние 26 октября: какие перемены ждут Тельца, Рака, Скорпиона и Водолея
Франция: более 400 тысяч протестующих вышли в субботу на улицы: задержано более 1300 человек: 

Имбирное печенье с медом и корицей: октябрьский рецепт, от которого дома…

В мире

Стиви Уандер судится с экс-невестой, которая 38 лет живёт в его доме бесплатно
25 октября, 14:58
Франция: более 400 тысяч протестующих вышли в субботу на улицы: задержано более 1300 человек: 
25 октября, 14:18
Массовые беспорядки в Барселоне: десятки пожаров, разграбленные магазины и 128 задержанных
Стиви Уандер судится с экс-невестой, которая 38 лет живёт в его доме бесплатно
25 октября, 12:58 12:58
Средство от облысения может впервые за 30 лет получить одобрение в новой форме
Стиви Уандер судится с экс-невестой, которая 38 лет живёт в его доме бесплатно
25 октября, 12:19 12:19
Иран подготовил планы ударов по подводным интернет-кабелям в Персидском заливе
Стиви Уандер судится с экс-невестой, которая 38 лет живёт в его доме бесплатно
25 октября, 10:59 10:59
Продажи оружия для самообороны во Франции выросли в десять раз после погромов
Стиви Уандер судится с экс-невестой, которая 38 лет живёт в его доме бесплатно
25 октября, 10:19 10:19
Американские дипломаты снова покидают Ближний Восток на фоне роста напряженности
Стиви Уандер судится с экс-невестой, которая 38 лет живёт в его доме бесплатно
24 октября, 20:19 20:19
Сильвестр Сталлоне написал продолжение «Рокки», но сомневается, что фильм снимут
Стиви Уандер судится с экс-невестой, которая 38 лет живёт в его доме бесплатно
24 октября, 18:19 18:19
Пожар в Баварских Альпах почти уничтожил «Орлиное гнездо», гостевой дом Гитлера
Стиви Уандер судится с экс-невестой, которая 38 лет живёт в его доме бесплатно
24 октября, 17:38 17:38
Новая волна протестов в Европе: во Франции полиция применила слезоточивый газ, есть задержанные
Стиви Уандер судится с экс-невестой, которая 38 лет живёт в его доме бесплатно
24 октября, 17:00 17:00
Учёные объяснили, почему зимнее время полезнее для здоровья, чем летнее
Стиви Уандер судится с экс-невестой, которая 38 лет живёт в его доме бесплатно
24 октября, 16:20 16:20
Стиви Уандер судится с экс-невестой, которая 38 лет живёт в его доме бесплатно

Латвия

Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
25 октября, 09:38 09:38
Знаменитая сигулдская трость претендует на особый статус во всём Евросоюзе
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
25 октября, 08:59 08:59
Обязательные ID-карты могут уйти в прошлое, но есть важное условие
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
24 октября, 21:08 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
24 октября, 19:37 19:37
«Рижанин года -2026»: жителей столицы приглашают назвать своего кандидата
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
24 октября, 18:57 18:57
Отказаться от смартфона на месяц? Насколько молодежь Латвии зависит от гаджетов и соцсетей
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
24 октября, 15:42 15:42
В Латвии резко подорожала свинина: как изменились цены за год
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
24 октября, 15:05 15:05
Ветер до 20 м/с и дожди: какую погоду синоптики обещают в воскресенье
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
24 октября, 13:40 13:40
Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы
24 октября, 12:58 12:58
Латвия перейдет на зимнее время уже этой ночью - не забудьте перевести часы

ЧП

В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
ВИДЕО
25 октября, 11:38
В Риге столкнулись две фуры, один из водителей погиб на месте аварии
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
25 октября, 10:19
Смертельная авария на дороге Тукумс - Кулдига унесла жизнь водителя BMW
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Перчатку Таноса с драгоценными камнями стоимостью $25 млн выставят на аукцион
24 октября, 13:40
Балтийский барочный оркестр выступит на лондонском фестивале - перед поездкой музыканты дадут открытую репетицию в Риге
Перчатку Таноса с драгоценными камнями стоимостью $25 млн выставят на аукцион
23 октября, 21:09
Астрономы определили точную дату, когда Ван Гог написал картину «Звездная ночь»
Перчатку Таноса с драгоценными камнями стоимостью $25 млн выставят на аукцион
23 октября, 20:41
Новый Бонд всё ближе: кинопресса сообщила о финальных пробах на роль агента 007
23 октября, 20:33
Кино, Верди, рок и древние песнопения: куда пойти в Латвии 24–25 октября
23 октября, 16:28
В Риге объявят номинантов на музыкальную премию Music Moves Europe Awards
23 октября, 12:05
Умер японский писатель, эссеист и кинорежиссер Рю Мураками
22 октября, 21:07
15 лет на чердаке: британский пенсионер продал коллекцию Pokémon более чем за $2 млн
22 октября, 19:51
Перчатку Таноса с драгоценными камнями стоимостью $25 млн выставят на аукцион

Mixer

Петух закрывает ворота вовремя: 4 знака, которым 26 октября поможет сохранить удачу и не растратить полученное
25 октября, 14:58
Выберите кофемолку - тест покажет, что вас выматывает: чужие проблемы, идеальный порядок или внутренний хомяк с тревогами
Петух закрывает ворота вовремя: 4 знака, которым 26 октября поможет сохранить удачу и не растратить полученное
25 октября, 14:28
18 редких исторических фото, после которых хочется спросить: «Подождите, а это точно было?»
Петух закрывает ворота вовремя: 4 знака, которым 26 октября поможет сохранить удачу и не растратить полученное
25 октября, 13:58
Полнолуние 26 октября: какие перемены ждут Тельца, Рака, Скорпиона и Водолея
25 октября, 13:28
Имбирное печенье с медом и корицей: октябрьский рецепт, от которого дома пахнет уютом
25 октября, 13:13
Смешные картинки на день и тот самый момент
25 октября, 12:58
Гороскоп Таро на 26 октября: Овны наведут порядок, а Тельцы почувствуют уверенность в себе
25 октября, 12:19
Тест на личный ресурс: выберите идеальную комнату - и узнайте, почему ваш внутренний батарейка села и просит на ручки
25 октября, 12:06
Петух закрывает ворота вовремя: 4 знака, которым 26 октября поможет сохранить удачу и не растратить полученное

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
24 октября, 21:08
«Особенные» фигуристы тренера Ольги Нечаевой привезли из Словакии «золото» и «серебро»
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
25 октября, 13:37
Мбаппе против Ямаля: кто победит в Эль Класико? Статистика, интриги и прогноз
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
23 октября, 20:00
Криштиану Роналду забил 982-й гол в карьере: «Аль-Наср» переписал мировую историю футбола
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
23 октября, 13:59
Порзиньгис может завершить карьеру: Golden State Warriors выступил с заявлением
23 октября, 12:29
Месси прибыл в Испанию, где сегодня получит премию принцессы Астурийской
ВИДЕО
22 октября, 18:22
Месси попросил ChatGPT научить его шахматам - и получил «Козлиные рога»
21 октября, 08:27
Алена Остапенко поднялась на десять мест в мировом рейтинге, но получила травму на турнире в Китае
20 октября, 19:57
Роналду оштрафовали на 255 евро и отстранили на месяц от сборной Португалии
17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас