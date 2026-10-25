Франция: более 400 тысяч протестующих вышли в субботу на улицы: задержано более 1300 человек:

Сотни тысяч человек вышли в субботу, 24 октября, на улицы французских городов, протестуя против роста стоимости жизни и недостаточного финансирования государственных услуг. Несмотря на усиленные меры безопасности, демонстрации в ряде городов завершились столкновениями с полицией.

По последним данным, задержаны 1314 человек.

Читайте нас также Google News Facebook

Как сообщает Euronews, акции прошли в Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Тулузе, Ренне и других городах.

По данным МВД Франции, всего состоялось 289 протестных акций, в которых участвовали около 410 тысяч человек, в том числе 110 тысяч в Париже. Профсоюз CGT приводит значительно более высокую оценку - около 800 тысяч участников по всей стране.

Большинство демонстраций проходило мирно, однако к вечеру в нескольких городах начались столкновения.

В Париже напряженная ситуация сложилась в районе Порт-де-Венсен. Участники беспорядков запускали фейерверки в сторону полицейских, а сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ и водометы.

Столкновения происходили также в Марселе, Лионе, Гренобле, Нанте и других городах. В некоторых местах были повреждены магазины и городское имущество, сообшает Le Monde.

Столь масштабные меры безопасности были приняты после событий 17 октября, когда протесты сопровождались многочисленными поджогами, разграблением магазинов и нападениями на полицейских.

Согласно официальному отчету МВД Франции, опубликованному утром 25 октября, в ходе субботних событий задержаны 1314 человек.

Ранения получили 53 сотрудника правоохранительных органов. Экстренные службы 75 раз выезжали на тушение пожаров, а 24 торговых заведения подверглись разграблению.

При этом масштабы разрушений оказались значительно меньше, чем неделей ранее. По данным МВД, 17 октября были задержаны 2628 человек, пострадали 1144 сотрудника сил безопасности, а пожарным пришлось выезжать на вызовы 2025 раз.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес поблагодарил полицейских и жандармов за работу. По его оценке, усиленные меры безопасности позволили предотвратить многие разрушения.

Причиной массового недовольства остаются рост стоимости жизни, снижение покупательной способности и проблемы с финансированием образования и других госуслуг.

К демонстрациям присоединились профсоюзы, студенты, школьники и представители движения «желтых жилетов». Последние уже призвали сторонников выйти на новые акции 31 октября.

Одновременно напряженная политическая обстановка сохраняется в Орлеане, где проходит съезд правой партии «Национальное объединение». Мероприятие привлекло как сторонников партии, так и ее противников. Для обеспечения порядка власти направили в город дополнительные силы полиции и жандармерии.