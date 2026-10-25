25 октября 2026, 16:59 Валерия Леонова

«Дюна» может принести Зендее первую номинацию на «Оскар»

«Дюна» может принести Зендее первую номинацию на «Оскар»

В 30 лет Зендея уже успела получить две премии «Эмми» и «Золотой глобус», стать звездой крупнейших голливудских франшиз и завоевать мировую популярность. Однако одной престижной награды в ее коллекции пока нет - «Оскара». Ситуация может измениться благодаря заключительной части фантастической трилогии Дени Вильнева «Дюна».

Как сообщает Variety со ссылкой на несколько источников, создатели фильма «Дюна: Часть третья» намерены выдвинуть Зендею на соискание «Оскара» в категории «Лучшая женская роль».

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Это примечательное решение: в двух предыдущих картинах героиня актрисы, воительница Чани, рассматривалась как персонаж второго плана. Теперь ее роль настолько расширилась, что Зендею собираются представить в главной актерской категории.

Новый фильм перенесет зрителей почти на два десятилетия вперед после событий второй части

Пол Атрейдес, которого играет Тимоти Шаламе, уже не молодой наследник погибшего дома, а могущественный император. Но завоеванная власть не принесла ему спокойствия. Прежние союзники возвращаются, появляются новые противники, а над империей нависает угроза разрушения.

В центре истории окажутся не только политические интриги, но и отношения Пола с Чани. Именно ее персонажу, судя по сообщениям создателей, предстоит сыграть одну из ключевых ролей в развитии сюжета.

Третья часть основана на романе Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». Сам Вильнев ранее объяснял, что новый фильм будет отличаться от первых двух: история сосредоточится на последствиях решений Пола и цене его власти.

В актерский состав также вошли Роберт Паттинсон, Флоренс Пью, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Аня Тейлор-Джой, Хавьер Бардем и Джош Бролин.

Любопытно, что третья «Дюна» - далеко не единственная возможность Зендеи обратить на себя внимание Американской киноакадемии.

В 2026 году актриса появилась сразу в нескольких крупных кинопроектах.

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В романтической драме с элементами черной комедии «Драма» режиссера Кристоффера Боргли она сыграла вместе с Робертом Паттинсоном. Ее героиня - литературный редактор Эмма Харвуд, чьи откровения неожиданно меняют отношения с будущим мужем. За эту работу Зендею также планируют продвигать в категории «Лучшая женская роль».

В масштабной экранизации «Одиссеи» Кристофера Нолана актриса исполнила роль богини Афины. Здесь она может претендовать на награду за лучшую женскую роль второго плана.

Кроме того, Зендея вернулась к образу Эм-Джей в супергеройском фильме «Человек-паук: Совершенно новый день».

Таким образом, впервые в карьере актриса подходит к оскаровскому сезону сразу с несколькими потенциальными претендентами на номинации.

Первые две картины Вильнева добились впечатляющих успехов у Американской киноакадемии. В общей сложности они получили 15 номинаций и завоевали восемь статуэток.

Однако все награды достались фильмам за технические и творческие достижения - операторскую работу, визуальные эффекты, звук, монтаж, музыку и художественное оформление.

Ни один актер из первых двух частей не получил номинацию за исполнение роли. Поэтому возможное выдвижение Зендеи стало бы важным событием для всей франшизы.

При этом говорить о гарантированном успехе рано. Решение о том, в какой категории продвигать актерскую работу, принимается в рамках наградной кампании, а окончательный список номинантов определяют члены Американской киноакадемии.

Мировой прокат «Дюны: Часть третья» начнется в декабре. В США премьера назначена на 18 декабря 2026 года, а церемония вручения 99-й премии «Оскар» состоится в марте 2027 года.

 

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