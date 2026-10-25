25 октября 2026, 21:30 Наталья Гудемчук

Anthropic обвиняют в использовании 274 песен Элвиса Пресли для обучения ИИ

Anthropic обвиняют в использовании 274 песен Элвиса Пресли для обучения ИИ

На компанию Anthropic, разработавшую чат-бота Claude, подали в суд из-за нарушения авторских прав на песни Элвиса Пресли. Правообладатели утверждают, что компания без разрешения использовала тексты 274 композиций певца для обучения моделей искусственного интеллекта. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Среди истцов - Authentic Brands Group, управляющая правами на музыку и образ Пресли, а также другие правообладатели. В иске перечислены 274 композиции, в том числе широко известные песни «All Shook Up», «Can’t Help Falling in Love» и «Don’t Be Cruel».

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Истцы требуют компенсацию в размере 150 000 долларов за каждую композицию, в отношении которой были нарушены авторские права. Общая сумма претензий составляет около 41 млн долларов.

Претензии касаются не только обучения ИИ-моделей, но и ответов Claude. По утверждению правообладателей, когда чат-бота просили адаптировать песни для современной аудитории, он создавал версии, близкие к оригиналам. В этих текстах сохранялись структура песен, характерные фразы, куплеты, припевы и бриджи.

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По мнению истцов, ограничения, введённые Anthropic, не смогли предотвратить подобные случаи.

В иске также приводится ответ самого Claude, в котором чат-бот признал сходство своих переработок с оригинальными произведениями. «

Это уже выходит за рамки вдохновения оригиналом и приближается к воспроизведению песни, защищённой авторским правом, даже если слова заменены», - говорится в процитированном сообщении чат-бота.

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