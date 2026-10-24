24 октября 2026, 14:21 Наталья Гудемчук

Учёные разработали устройство для передачи запахов через интернет - его испытали на кофе и апельсинах

Учёные разработали устройство для передачи запахов через интернет - его испытали на кофе и апельсинах

Учёные из Университета штата Огайо в США и Чжэцзянской лаборатории в Китае разработали систему, которая позволяет передавать запахи через интернет. Она распознаёт аромат с помощью датчиков и искусственного интеллекта, а затем воспроизводит его на принимающем устройстве. Об исследовании сообщает журнал Science Advances.

Разработанная система автоматически анализирует запах и передаёт данные о нём на устройство Scentronic. На принимающей стороне устройство использует ароматическую жидкость, чтобы воспроизвести соответствующий запах.

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Затем учёные провели эксперимент с участием 14 добровольцев. Им предложили определить запахи, которые воспроизводило устройство. Участники правильно распознали ароматы в 73% случаев.

Система реагирует на сигналы датчика запаха за 0,6 секунды. Однако анализ более сложных пищевых ароматов может занимать от нескольких секунд до нескольких десятков секунд.

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