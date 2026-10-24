Учёные разработали устройство для передачи запахов через интернет - его испытали на кофе и апельсинах

Учёные из Университета штата Огайо в США и Чжэцзянской лаборатории в Китае разработали систему, которая позволяет передавать запахи через интернет. Она распознаёт аромат с помощью датчиков и искусственного интеллекта, а затем воспроизводит его на принимающем устройстве. Об исследовании сообщает журнал Science Advances.

Разработанная система автоматически анализирует запах и передаёт данные о нём на устройство Scentronic. На принимающей стороне устройство использует ароматическую жидкость, чтобы воспроизвести соответствующий запах.

Читайте нас также Google News Facebook

Исследователи обучили и протестировали систему на пяти ароматах: кофе, пива, красного вина, пирожного и апельсина.

Читайте

Затем учёные провели эксперимент с участием 14 добровольцев. Им предложили определить запахи, которые воспроизводило устройство. Участники правильно распознали ароматы в 73% случаев.

Система реагирует на сигналы датчика запаха за 0,6 секунды. Однако анализ более сложных пищевых ароматов может занимать от нескольких секунд до нескольких десятков секунд.