24 октября 2026, 17:00 Наталья Гудемчук

Учёные объяснили, почему зимнее время полезнее для здоровья, чем летнее

Учёные объяснили, почему зимнее время полезнее для здоровья, чем летнее
gorod.lv

Постоянное зимнее время лучше согласуется с биологическими ритмами человека, поскольку позволяет получать больше света утром. К такому выводу пришли авторы научного анализа, посвящённого влиянию перевода часов на здоровье. Об этом сообщает Euronews.

В ночь на воскресенье многие страны, в том числе Латвия, перейдут на зимнее время. Стрелки часов переведут на час назад. Эта практика действует уже более века: сезонный перевод времени впервые ввели во время Первой мировой войны, чтобы экономить энергию, а в 1970-х годах к ней вернулись многие страны.

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Несмотря на многочисленные попытки отказаться от этой системы, часы по-прежнему переводят дважды в год. При этом исследователи предупреждают о возможных последствиях для здоровья, особенно после весеннего перехода на летнее время.

Однако, как отмечает Рэймонд Лэм, профессор психиатрии Университета Британской Колумбии и ведущий автор недавнего научного анализа, отменить перевод часов - лишь часть решения. Важно также определить, какое время использовать круглый год.

«Отмена перевода часов решает одну проблему, но создаёт другую: по какому времени нам жить круглый год?» - отмечает учёный.

По мнению авторов анализа, медицинские данные свидетельствуют в пользу постоянного стандартного времени, которое в быту часто называют зимним. Главная причина - влияние утреннего света на биологические часы, сон и настроение.

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У постоянного летнего времени тоже есть преимущества. Благодаря ему вечером дольше светло, что может способствовать отдыху, общению, поездкам и некоторым видам экономической деятельности.  Однако зимой рассвет будет наступать ещё на час позже, и больше людей будут выходить из дома на работу и учёбу в темноте.

«Нашим биологическим часам нужен утренний свет, чтобы оставаться синхронизированными с 24-часовым днём. Постоянное летнее время сдвигает этот свет ещё на час позже именно тогда, когда зимние утра и так самые тёмные», - объясняет Ральф Мистльбергер, профессор психологии Университета Саймон Фрейзер в Канаде.

Постоянное стандартное время позволяет сохранить более ранние зимние рассветы, которые лучше согласуются с естественными циркадными ритмами человека. Утренний свет помогает синхронизировать биологические часы, уменьшает сонливость и поддерживает бодрость, качество сна и настроение.

Авторы анализа подчёркивают, что выбор времени - это также вопрос общественного здравоохранения. Александра Чхой, врач по охране общественного здоровья регионального управления Vancouver Coastal Health, предупреждает: если власти решат сохранить летнее время круглый год, к возможным последствиям следует подготовиться заранее.

Среди необходимых мер она называет повышение безопасности утренних поездок, возможность гибко менять время начала работы и занятий, а также наблюдение за изменениями сна, психического здоровья и числа травм.

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