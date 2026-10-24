Стиви Уандер судится с экс-невестой, которая 38 лет живёт в его доме бесплатно

Американский певец Стиви Уандер обратился в суд, чтобы выселить бывшую невесту Кармен Эфферсон, которая, по его утверждению, уже 38 лет бесплатно живёт в принадлежащем ему доме в Голливуде. Об этом сообщает журнал Rolling Stone.

Эфферсон занимает дом с тремя спальнями ещё со времён отношений с музыкантом. После расставания Уандер разрешил ей жить там без оплаты. Однако договорённость была устной, и бывшие партнёры так и не оформили её письменно.

Читайте нас также Google News Facebook

Летом 2026 года представители Уандера попытались попасть в дом, чтобы осмотреть недвижимость для продления страхового полиса. Эфферсон отказала им в доступе и заявила, что чувствует себя преследуемой.

Читайте

Юристам певца не удалось договориться с женщиной. После этого они уведомили её о расторжении устной договорённости из-за несоблюдения её условий и потребовали освободить дом до 27 августа 2026 года.

Однако установленный срок истёк, а Эфферсон так и не выехала. В результате Уандер подал гражданский иск, попросив суд обязать бывшую невесту освободить дом, а также взыскать с неё 600 долларов в качестве компенсации расходов, связанных с задержкой продления страховки на недвижимость.