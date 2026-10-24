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Пожар в Баварских Альпах почти уничтожил «Орлиное гнездо», гостевой дом Гитлера

Пожар в Баварских Альпах почти уничтожил «Орлиное гнездо», гостевой дом Гитлера

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В Германии сильный пожар практически уничтожил историческое здание Кельштайнхаус, известное как «Орлиное гнездо» Гитлера. Полиция подозревает поджог и задержала мужчину, возможную причастность которого к происшествию устанавливают следователи.

Как сообщает Reuters со ссылкой на немецкую полицию, огонь вспыхнул вечером в пятницу, 23 октября. Когда пожарные добрались до здания, оно уже было полностью охвачено пламенем. В тушении участвовали около 200 сотрудников экстренных служб.

Работу пожарных осложняло расположение Кельштайнхауса: он находится на высоте 1834 метра в Баварских Альпах, неподалеку от Берхтесгадена. Из-за труднодоступной местности к зданию было сложно доставить технику, а работать внутри спасатели могли только в специальных аппаратах для дыхания.

По предварительным данным, никто не пострадал. Однако само историческое здание получило катастрофические повреждения. По информации немецких СМИ, большая его часть уничтожена огнем.

Вскоре после начала пожара полиция задержала неподалеку от места происшествия подозрительного мужчину. Следствие рассматривает версию умышленного поджога, однако окончательная причина возгорания пока не установлена. Расследование ведет криминальная полиция Траунштайна.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн сообщил, что задержанный мужчина из этого региона получил травмы и находится в больнице.

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Что известно об «Орлином гнезде»

Кельштайнхаус был построен в 1938 году на горе Кельштайн как представительский гостевой дом для руководства нацистской Германии. Адольф Гитлер иногда посещал его, однако как свою постоянную резиденцию не использовал. Основной горной резиденцией Гитлера был расположенный неподалеку Бергхоф.

В отличие от многих других построек нацистского комплекса Оберзальцберг, «Орлиное гнездо» пережило Вторую мировую войну и сохранилось как исторический памятник.

С 1952 года здание использовалось как горный ресторан и туристический объект. Здесь также находилась экспозиция, посвященная истории Кельштайнхауса и нацистской диктатуры.

Сегодня этот памятник рассматривается не только как туристическая достопримечательность, но и как напоминание о преступлениях нацистского режима.

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