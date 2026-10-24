Новая волна протестов в Европе: во Франции полиция применила слезоточивый газ, есть задержанные

Читайте нас также Google News Facebook

В субботу, 24 октября, сразу в нескольких европейских странах проходят массовые демонстрации. Во Франции полиция применяет слезоточивый газ, в Испании тысячи людей требуют защиты государственных пенсий, а в Италии власти усилили меры безопасности после недавних беспорядков.

Наиболее напряженная обстановка сохраняется во Франции. Как сообщает AFP, в Лионе полицейские применили слезоточивый газ против группы примерно из 150 человек, пытавшихся перекрыть дорогу в районе, где проведение демонстраций запрещено.

В субботу, 24 октября, проходят новые протестные демонстрации. Власти, сославшись на угрозу погромов, разрешили только акции, организованные профсоюзами. Во многих городах введены запреты и ограничения на собрания, в связи с чем левые силы обвиняют правительство в авторитарном уклоне. Сообщается о столкновениях с полицией в Лионе, Нанте, Бордо, пишет RFI.

По данным французского МВД, к 13:00 в стране были зарегистрированы 136 протестных акций с участием около 35 тысяч человек. Неделю назад к тому же времени на улицы вышли 60 тысяч человек. Число задержанных к середине дня достигло 135.

Для обеспечения безопасности власти Франции мобилизовали 70 тысяч полицейских и жандармов В нескольких городах ограничено проведение демонстраций, в Париже закрыта часть станций метро, а Лувр и музей Орсе не принимают посетителей. В Нанте первые столкновения произошли в районе 14 часов. В префектуре заявили, что «группа лиц попыталась прорвать оцепление в зоне, где запрещено проведение несогласованных собраний» в связи с чем сотрудники правоохранительных органов, «предварительно сделав предупреждения, применили слезоточивый газ и водомет», сообщает RFI.

Особенно многолюдная акция проходит в Орлеане, где собрались противники ультраправой партии «Национальное объединение», проводящей в городе свой съезд. По оценке полиции, на улицы вышли 11 тысяч человек, организаторы называют цифру 26 тысяч.

Читайте

Тем временем координаторы движения «желтых жилетов» призвали выйти на улицы в следующую субботу, 31 октября, в «защиту гражданских свобод». Они призывают провести митинги и сидячие забастовки у здания Национального собрания и мэрий французских городов.

Испания требует достойных пенсий, Италия усиливает охрану городов

В Мадриде тысячи демонстрантов вышли на марш в защиту государственной пенсионной системы. Участники требуют повышения пенсий с учетом инфляции, сокращения разрыва между выплатами мужчинам и женщинам и отказа от дальнейшей приватизации пенсионного обеспечения.

По информации El País, нынешняя акция собрала особенно много участников на фоне политических споров о будущем пенсионной системы.

В Италии также проходят демонстрации. В Риме на улицы вышли представители правых студенческих организаций, выступающих против насилия и блокирования учебных заведений во время протестов.

После беспорядков предыдущих выходных власти усилили охрану крупнейших городов. В Риме задействованы дополнительно 1500 сотрудников сил безопасности, в Милане - 1800.