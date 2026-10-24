15 миллионов подписчиков и вечеринки с подругами: как 96-летняя американка покорила TikTok

В роликах Дрониак рассказывает о повседневной жизни, делится историями о свиданиях и вечеринках с подругами, а также дает советы об отношениях. Идеи для публикаций она придумывает сама. Иногда снимать и монтировать видео ей помогает внук.

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Популярность принесла американке сотрудничество с крупными компаниями, в том числе производителями косметики. Часть заработанных денег она откладывает на образование правнука, сообщает BBC.

Известность Дрониак проявляется не только в социальных сетях. Недавно ей даже пригрозили выселением из дома престарелых из-за шумных вечеринок с подругами. Пенсионерка заявила, что «никто не может запретить ей веселиться». В итоге ей удалось договориться с администрацией: вечеринки разрешили, но употреблять алкоголь в комнате запретили.

Сама Дрониак признается, что всегда считала себя подходящей для славы, хотя не ожидала добиться такого успеха в столь почтенном возрасте. «Я всегда знала, что у меня есть все необходимое для славы. Просто не думала, что это случится после 90 лет», - рассказала она.