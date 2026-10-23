Жители финской деревни обвинили Google в нашествии волков

Жители финской деревни Отанмяки обеспокоены последствиями строительства нового центра обработки данных Google. По их словам, после масштабной вырубки леса в окрестностях населенного пункта начали появляться волки.

Местные жители связывают изменение поведения животных с подготовкой территории под строительство.

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Об этой истории рассказывает британская газета The Guardian.

53-летняя Анни Ранта, семья которой живет в этих местах уже несколько поколений, рассказала журналистам, что раньше волки держались в лесу, но после уничтожения деревьев стали приближаться к домам, пишет The Guardian.

Женщина опасается, что строительство крупного технологического объекта навсегда изменит привычную жизнь деревни. Причем дело не только в диких животных.

Google реализует в Финляндии масштабную программу развития инфраструктуры для центров обработки данных. Общая стоимость инвестиций оценивается в 13 млрд евро.

Под строительство двух объектов были расчищены значительные лесные территории. По опубликованным данным, в муниципалитете Мухос вырубили около 250 тысяч деревьев, а в Отанмяки - еще примерно 150 тысяч.

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Таким образом, речь идет приблизительно о 400 тысячах деревьев

Местных жителей беспокоит не только сокращение лесных массивов, но и возможный шум от будущего дата-центра, так как окружающая деревню твердая скальная порода обладает необычными акустическими свойствами. Даже относительно негромкие звуки могут распространяться на большие расстояния и восприниматься значительно сильнее.

В начале октября финское ведомство, отвечающее за лицензирование и надзор, потребовало приостановить работы на обеих строительных площадках Google.

Причиной стало отсутствие обязательной оценки воздействия на окружающую среду перед проведением сплошной вырубки леса.

Финский портал Yle сообщает, что полиция начала предварительную проверку возможной незаконной вырубки леса в Мухосе. При этом Google признала нарушения собственных стандартов, но заявила, что действовала добросовестно.

Руководитель финского подразделения Google Антти Ярвинен принес извинения. По его словам, компания действовала исходя из собственного понимания действовавших законодательных требований. Теперь проект оказался в центре спора о том, какую экологическую цену приходится платить за развитие цифровой инфраструктуры.

При этом утверждение о том, что именно вырубка леса заставила волков приблизиться к деревне, пока остается свидетельством местных жителей. Независимого научного подтверждения этой связи в опубликованных материалах нет.