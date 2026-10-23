Ветер до 161 км/ч: шторм «Остин» оставил без света сотни тысяч домов во Франции

Сильный ветер и дождь нарушили электроснабжение и работу транспорта во Франции в пятницу, 23 октября. На отдельных участках побережья порывы достигали 161 км/ч.

Шторм «Остин», первый этой осенью, ударил по северо-западу Франции в ночь с четверга на пятницу. По обновлённым данным сетевого оператора Enedis, без электричества остались почти 300 тысяч потребителей. Основные отключения пришлись на Бретань и Нормандию. Ещё в семь утра сообщалось о 161 тысяче обесточенных домохозяйств.

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На мысе Пуэнт-дю-Ра в Бретани метеорологи зафиксировали порывы до 161 км/ч, на острове Уэссан - до 143 км/ч. Столь высокие значения отмечались на открытых участках побережья. Ветер валит деревья, повреждает линии электропередачи и оставляет обломки на дорогах.

Из-за непогоды в Нормандии приостановили всё железнодорожное движение. Перебои также затронули линии в Бретани и на севере страны. О серьёзных нарушениях предупредили пассажиров пригородных поездов Парижского региона.

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Шторм осложнил и авиасообщение: часть самолётов, направлявшихся в парижский аэропорт Шарль-де-Голль, перенаправили в Орли. Между Францией и Англией нарушено движение паромов - сильный ветер и высокие волны вынуждают суда оставаться в портах.

В течение пятницы оранжевый уровень погодной опасности был объявлен для 23 департаментов. Météo-France предупреждает об угрозе падения деревьев и повреждения зданий и инфраструктуры. Риск усиливает то, что на деревьях ещё сохраняется значительная часть листвы, увеличивающая нагрузку при порывах ветра.

По прогнозу французской метеослужбы, после прохождения Франции шторм продолжит движение в сторону стран Бенилюкса и севера Германии. Путешественникам стоит проверять статус рейсов и поездов перед выездом в аэропорт или на вокзал.