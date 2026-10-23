В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7: погибли 16 человек, разрушены сотни домов

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В Тибетском автономном районе Китая произошло мощное землетрясение магнитудой 7. По данным китайских государственных СМИ, по меньшей мере 16 человек погибли, 65 получили ранения. В городе Нагчу и его окрестностях обрушились сотни домов, сообщает Euronews.

По данным Геологической службы США (USGS), подземные толчки произошли 22 октября, в четверг, в 22:33 по местному времени. Эпицентр находился в 191 километре к востоку-северо-востоку от Нагчу, в малонаселённом высокогорном районе на севере Тибета.

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Китайская государственная телекомпания CCTV сообщила, что это было самое мощное землетрясение в регионе за последние пять лет. По данным пресс-службы Нагчу, обрушились не менее 339 жилых домов и 20 загонов для скота.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ и оказания медицинской помощи пострадавшим.

В настоящий момент в зоне бедствия работают более 1600 спасателей. В пострадавший район доставили предметы первой необходимости, в том числе 1000 сборных жилых модулей, 3000 палаток, раскладушки, фонари и зимнюю одежду.

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По данным USGS, после основного землетрясения произошло не менее семи афтершоков магнитудой от 4,3 до 5,2. Все они были зафиксированы на глубине 10 километров. Очаг основного землетрясения находился на глубине 18 километров.

Вызванные подземными толчками камнепады вынудили власти закрыть участок национальной автомагистрали № 317 для обычного транспорта. Проезд разрешён только экстренным службам, спасателям и официальным лицам. Дорожные службы расчищают завалы.

В качестве меры предосторожности местное железнодорожное управление временно приостановило движение поездов через пострадавший район. По сообщению государственного информационного агентства Китая «Синьхуа», в некоторых пострадавших районах также возникли перебои со связью.

В ближайшие три дня в районе землетрясения временами ожидается снегопад, который может осложнить поисково-спасательные работы.

Город Нагчу расположен более чем в 300 километрах к северу от Лхасы, столицы Тибета.