В парламенте Албании подрались депутаты: причиной стали студенческие протесты

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22 октября, в четверг, в парламенте Албании произошла потасовка между депутатами от правящей партии и оппозиции. Оппозиционеры попытались сорвать заседание после того, как руководство парламента отказалось обсуждать студенческие протесты, которые продолжаются в столице Тиране уже десятый день, сообщает Euronews.

Оппозиционные депутаты подняли фотографии студентов, пострадавших от действий полиции во время демонстраций, и заблокировали трибуну. Несмотря на это, парламент в напряженной обстановке продолжил голосование по законопроектам.

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Тем временем у входа в здание парламента собрались большие группы студентов. Таким образом, протесты в Тиране продолжились десятый день подряд.

В последние дни демонстранты регулярно сталкивались с полицией в центре города. Протестующие бросали в правоохранителей камни, файеры, бутылки с зажигательной смесью и петарды. Полиция в ответ применяла дубинки, водометы и слезоточивый газ.

Чего добиваются студенты

Школьники и студенты албанских вузов требуют снизить плату за обучение, увеличить государственные инвестиции в образование и положить конец коррупции в этой сфере.

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Со временем участники протестов присоединились к более широкому антиправительственному движению, которое требует отставки премьер-министра Албании, социалиста Эди Рамы. Сам Рама заявляет, что намерен оставаться на посту до конца.

«Волна камней, попытки свергнуть правительство и сменить власть путем навязывания насилия - это то, чему никогда не будет дан ход, ни в какой форме и ни по какой причине», - заявил он во вторник после встречи с учителями и представителями школ.

Премьер-министр утверждает, что законные претензии протестующих используют те, кто сознательно провоцирует насилие.

Студенческие протесты начались после нескольких месяцев акций, организованных движением «Фламинго». Оно возникло в ответ на крупный проект элитного туристического комплекса на южном побережье Адриатического моря в Албании. Проект связан с инвестиционной компанией, основанной Джаредом Кушнером, зятем бывшего президента США Дональда Трампа.

Албания - не единственная европейская страна, где власти сталкиваются с растущим недовольством населения. В разных странах проходят протесты из-за роста цен на топливо, проблем в работе государственных служб, хронического недофинансирования образования и обострения жилищного кризиса.

Во Франции и Италии также проходят массовые протесты. В Испании и Португалии люди разбивают палаточные лагеря, протестуя против недоступности жилья. На этой неделе акции запланированы и в Греции.