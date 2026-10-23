Украл и проглотил бриллиантовые серьги на $769 тысяч: в США вынесли вердикт по необычному ограблению Tiffany

Во Флориде присяжные признали виновным Джейтана Гилдера, который ограбил магазин Tiffany & Co., а при задержании проглотил украденные серьги. Вернуть украшения удалось лишь спустя почти две недели.

Об обвинительном вердикте 22 октября сообщила прокуратура Девятого судебного округа Флориды. Гилдера признали виновным в ограблении и хищении в крупном размере. Наказание суд назначит позднее.

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Ограбление произошло 26 февраля 2025 года в торговом центре Mall at Millenia в Орландо. Гилдер представился посредником, подбирающим украшения для профессионального баскетболиста. Сотрудники Tiffany пригласили его в отдельную комнату, чтобы показать дорогие изделия.

Во время встречи мужчина схватил украшения и попытался прорваться к выходу, применив силу к сотруднику магазина. Ему удалось скрыться с двумя парами бриллиантовых серёг стоимостью 769 500 долларов.

Автомобиль беглеца отследили и остановили в округе Вашингтон на северо-западе Флориды. При задержании полицейские заметили, что Гилдер пытается что-то проглотить. Остановить его не удалось, а последующее сканирование в тюрьме показало посторонние предметы внутри организма.

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В машине следователи нашли застёжку серьги с логотипом Tiffany & Co. Ещё одну подсказку дал сам задержанный: по данным полицейского отчёта, в патрульной машине он посетовал, что следовало выбросить украшения в окно.

За Гилдером наблюдали почти две недели, пока серьги не вышли из организма естественным путём. Украшения вернули в Tiffany для очистки и проверки. Ювелир подтвердил: серийные номера совпадают с номерами похищенных изделий.

Прокурор Моник Уоррелл подчеркнула, что дело касается не только стоимости украденного, но и безопасности сотрудников магазина, столкнувшихся с насилием на рабочем месте.