23 октября 2026, 18:26

Под Парижем мужчина стрелял по прохожим из автомобиля: один погиб, среди раненых - 12-летняя девочка, получившая восемь пуль

Под Парижем мужчина стрелял по прохожим из автомобиля: один погиб, среди раненых - 12-летняя девочка, получившая восемь пуль

Во французском департаменте Ивелин 23 октября мужчина открыл стрельбу из автомобиля в двух городах к западу от Парижа. Погиб 26-летний мужчина, не менее четырёх человек получили ранения. Расследование взяла на себя Национальная антитеррористическая прокуратура Франции, которая проверяет возможный расистский мотив нападения.

Стрельба началась около 10:30 по местному времени в Траппе и продолжилась в соседнем городе Ла-Верьер. По данным французских СМИ, нападавший передвигался на автомобиле и стрелял очередями по людям на улице.

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Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о трёх отдельных местах стрельбы. Среди мест, упоминаемых в сообщениях о нападении, - территория возле детской площадки, автозаправка и медицинский центр.

По словам мэра Траппа Али Рабе, преступник, по всей видимости, стрелял по прохожим без разбора. Мэр предположил, что нападавший намеревался устроить массовое убийство.

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Под Парижем мужчина стрелял по прохожим из автомобиля: один погиб, среди раненых - 12-летняя девочка, получившая восемь пуль

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Трое раненых находятся в опасном для жизни состоянии

Погибшему мужчине было 26 лет. Среди пострадавших - 12-летняя девочка, получившая тяжёлые огнестрельные ранения.

RTL и Centre Presse Aveyron сообщают, что в ребёнка попали восемь пуль. По словам матери, которые приводит французская пресса, девочка отправилась в бассейн, когда произошла трагедия.

Во второй половине дня Нуньес подтвердил, что жизни троих раненых угрожает опасность.

Данные о числе пострадавших остаются предварительными. Le Parisien и RTL сообщают об одном погибшем и четырёх раненых. Associated Press приводит заявление министра о пяти раненых.

Подозреваемого задержали в соседнем городе

Предполагаемому стрелявшему 39 лет. Его задержали в Куаньере - ещё одном городе департамента Ивелин.

По словам главы МВД, нападение продолжалось около четверти часа. Подозреваемого остановили пятеро сотрудников бригады по борьбе с преступностью BAC. Нуньес отметил, что их вмешательство, вероятно, прервало продолжавшуюся атаку.

Мужчина помещён под стражу. Обстоятельства его действий и подготовки к нападению устанавливаются.

Министр сообщил, что использовалось, по предварительным данным, боевое или как минимум автоматическое оружие. Впечатления очевидцев, сравнивавших звуки выстрелов с автоматом Калашникова, сами по себе не позволяют определить его модель.

Следствие проверяет расистский мотив

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции официально приняла дело к производству. Расследование касается убийства, связанного с террористической деятельностью, а также возможного выбора жертв по признаку их действительной или предполагаемой расовой, этнической, национальной либо религиозной принадлежности.

Следователи также проверяют обстоятельства незаконного владения автоматическим оружием и возможной подготовки преступлений против людей в рамках террористического объединения. Эта квалификация не означает, что наличие сообщников уже установлено.

Нуньес назвал произошедшее «террористическим преступлением». При этом окончательные выводы о мотивах и обстоятельствах нападения предстоит сделать следствию.

Проверяются и сообщения о том, что жильё подозреваемого могло быть заминировано с использованием газовых баллонов. Глава МВД подтвердил, что властям известно об этой информации, но подчеркнул: факты должно установить расследование.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сочувствие пострадавшим, близким погибшего и жителям затронутых нападением городов.

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Под Парижем мужчина стрелял по прохожим из автомобиля: один погиб, среди раненых - 12-летняя девочка, получившая восемь пуль

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Под Парижем мужчина стрелял по прохожим из автомобиля: один погиб, среди раненых - 12-летняя девочка, получившая восемь пуль

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