Под Парижем мужчина стрелял по прохожим из автомобиля: один погиб, среди раненых - 12-летняя девочка, получившая восемь пуль

Во французском департаменте Ивелин 23 октября мужчина открыл стрельбу из автомобиля в двух городах к западу от Парижа. Погиб 26-летний мужчина, не менее четырёх человек получили ранения. Расследование взяла на себя Национальная антитеррористическая прокуратура Франции, которая проверяет возможный расистский мотив нападения.

Стрельба началась около 10:30 по местному времени в Траппе и продолжилась в соседнем городе Ла-Верьер. По данным французских СМИ, нападавший передвигался на автомобиле и стрелял очередями по людям на улице.

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Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил о трёх отдельных местах стрельбы. Среди мест, упоминаемых в сообщениях о нападении, - территория возле детской площадки, автозаправка и медицинский центр.

🇫🇷 One dead, 4 wounded in shootings near Paris A gunman opened fire on passersby in Trappes and La Verrière, Yvelines, killing one person and wounding four others. He fired multiple shots at different locations before being arrested by police. https://t.co/qzjGacNsZB - Political Pen (@politicalpen_) October 23, 2026

По словам мэра Траппа Али Рабе, преступник, по всей видимости, стрелял по прохожим без разбора. Мэр предположил, что нападавший намеревался устроить массовое убийство.

⚡️ Breaking: Man opens fire on passersby from a car near Paris One person was killed and four others were injured, including a 12-year-old girl. Police have detained the suspect. Investigators are not ruling out a possible terrorist motive behind the attack. - NEXTA (@nexta_tv) October 23, 2026

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Трое раненых находятся в опасном для жизни состоянии

Погибшему мужчине было 26 лет. Среди пострадавших - 12-летняя девочка, получившая тяжёлые огнестрельные ранения.

RTL и Centre Presse Aveyron сообщают, что в ребёнка попали восемь пуль. По словам матери, которые приводит французская пресса, девочка отправилась в бассейн, когда произошла трагедия.

Во второй половине дня Нуньес подтвердил, что жизни троих раненых угрожает опасность.

Данные о числе пострадавших остаются предварительными. Le Parisien и RTL сообщают об одном погибшем и четырёх раненых. Associated Press приводит заявление министра о пяти раненых.

Подозреваемого задержали в соседнем городе

Предполагаемому стрелявшему 39 лет. Его задержали в Куаньере - ещё одном городе департамента Ивелин.

По словам главы МВД, нападение продолжалось около четверти часа. Подозреваемого остановили пятеро сотрудников бригады по борьбе с преступностью BAC. Нуньес отметил, что их вмешательство, вероятно, прервало продолжавшуюся атаку.

Мужчина помещён под стражу. Обстоятельства его действий и подготовки к нападению устанавливаются.

Министр сообщил, что использовалось, по предварительным данным, боевое или как минимум автоматическое оружие. Впечатления очевидцев, сравнивавших звуки выстрелов с автоматом Калашникова, сами по себе не позволяют определить его модель.

Следствие проверяет расистский мотив

Национальная антитеррористическая прокуратура Франции официально приняла дело к производству. Расследование касается убийства, связанного с террористической деятельностью, а также возможного выбора жертв по признаку их действительной или предполагаемой расовой, этнической, национальной либо религиозной принадлежности.

Следователи также проверяют обстоятельства незаконного владения автоматическим оружием и возможной подготовки преступлений против людей в рамках террористического объединения. Эта квалификация не означает, что наличие сообщников уже установлено.

Нуньес назвал произошедшее «террористическим преступлением». При этом окончательные выводы о мотивах и обстоятельствах нападения предстоит сделать следствию.

Проверяются и сообщения о том, что жильё подозреваемого могло быть заминировано с использованием газовых баллонов. Глава МВД подтвердил, что властям известно об этой информации, но подчеркнул: факты должно установить расследование.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил сочувствие пострадавшим, близким погибшего и жителям затронутых нападением городов.