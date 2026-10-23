Лето 2026 года стало самым смертоносным в Европе: какие страны пострадали от жары сильнее всего

Летом 2026 года в городах Европы от жары умерли более 50 000 человек. По оценкам учёных, около 32 000 смертей можно было бы избежать, если бы не вызванное деятельностью человека изменение климата. Об этом сообщает Euronews со ссылкой на новое исследование.

По оценкам исследователей, минувшее лето стало самым смертоносным за весь период наблюдений. Число смертей значительно превысило показатели предыдущих рекордных лет: летом 2022 года в исследуемом регионе было зафиксировано около 29 000 связанных с жарой смертей, а в 2003 году - около 28 000.

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С июня по август 2026 года Европа пережила несколько волн жары. В Западной Европе температура в среднем была на 2,9 градуса выше нормы за 1991–2020 годы, а в отдельные дни превышение достигало 12 градусов. Особенно тяжело пришлось странам, где подобная жара бывает редко и инфраструктура не приспособлена к таким условиям.

По оценкам учёных, около 65% дополнительных смертей от жары - примерно 32 000 случаев - связаны с антропогенным изменением климата, вызванным прежде всего сжиганием ископаемого топлива. В начале века доля смертей, обусловленных климатическими изменениями, оценивалась примерно в 40%.

Почти треть всех смертей пришлась на особенно сильную волну жары с 17 июня по 1 июля. В этот период средняя температура была на 5,3 градуса выше нормы.

Исследователи использовали данные наблюдений за температурой и модели, учитывающие историческую связь между жарой и смертностью. В расчётах принимались во внимание географические и экологические условия, социально-экономические факторы, доступность медицинской помощи и возраст людей.

Анализ охватил 854 городские территории в странах Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Швейцарии. На них приходится около 40% населения 30 исследованных государств. При этом окончательные официальные данные о смертности за лето 2026 года опубликовали ещё не все европейские страны.

Соавтор исследования Клер Барнс, специалист по экстремальным погодным явлениям и изменению климата из Имперского колледжа Лондона, отметила, что растущая жара всё сильнее влияет на здоровье населения. По её словам, за статистикой стоят люди, погибшие от последствий жары, и их семьи.

Другой соавтор работы Малкольм Мистри из Лондонской школы гигиены и тропической медицины пояснил, что непосредственное число смертей от жары сложно измерить. Поэтому жару часто называют «тихим убийцей», а число её жертв во многих регионах мира недооценивается.

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Наибольшему риску подвергаются люди с хроническими заболеваниями, пожилые люди и маленькие дети, а также те, у кого нет возможности уехать из жарких стран. По оценкам исследователей, около половины смертей, связанных с жарой летом 2026 года, пришлось на людей в возрасте 85 лет и старше.

Однако жара затронула и молодых людей. Исследователи также оценили число дополнительных смертей от жары среди людей в возрасте от 20 до 44 лет - примерно в 800 случаев.

Южная Европа пострадала сильнее Северной прежде всего из-за более высоких температур. На смертность также влияли загрязнение воздуха, недостаток зелёных зон, доступность медицинской помощи и наличие систем предупреждения о жаре.

Согласно исследованию, больше всего дополнительных смертей от жары пришлось на Италию - 13 303.

Во Франции их число оценили в 7 268, в Испании - в 6 824. В Германии было около 6 340 дополнительных смертей, в Великобритании - 4 354.

Профессор Имперского колледжа Лондона и специалист по анестезиологии Эндрю Хартл отметил, что в Великобритании лето обычно считается относительно спокойным периодом для системы здравоохранения. Однако в этом году нагрузка на неё была сопоставима с тяжёлым сезоном зимних вирусных инфекций.

Учёные подчёркивают, что для ограничения дальнейшего потепления необходимо сокращать выбросы парниковых газов. Одновременно городам следует готовиться к экстремальной жаре: создавать зелёные зоны и водные общественные пространства, которые помогают снижать температуру, и улучшать качество воздуха.

Среди других мер - создание климатических убежищ, модернизация зданий для защиты от жары, установка наружных жалюзи и солнцезащитных экранов. Важную роль играют и повседневные меры предосторожности: избегать пребывания на улице в самые жаркие часы, искать тень, пить достаточно воды и проверять, нужна ли помощь пожилым и другим уязвимым людям.

По мнению авторов исследования, страны Северной и Западной Европы могут перенять опыт южных государств, где многие способы защиты от жары применяются уже давно.