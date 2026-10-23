Клинт Иствуд выиграл суд в Литве: за использование его имени придется заплатить 200 тысяч евро

Голливудский актер Клинт Иствуд добился компенсации за рекламу, в которой его без разрешения представляли поклонником продукции из конопли. Судебная история началась в США с многомиллионного иска, а завершилась новым решением литовского суда.

Литовский апелляционный суд 22 октября подтвердил решение о взыскании 200 тысяч евро за незаконное использование имени и изображения знаменитого американского актера Клинта Иствуда. Деньги придется выплатить бывшему руководителю литовской компании Mediatonas Гедрюсу Бучинскасу, сообщает LRT со ссылкой на агентство BNS.

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История началась с интернет-рекламы продуктов, содержащих каннабидиол (CBD) - вещество, получаемое из конопли. На сайтах литовской компании появились публикации с фотографиями Иствуда и высказываниями, которые актеру в действительности не принадлежали.

Из рекламных материалов следовало, будто голливудская звезда сама пользуется такой продукцией, довольна результатами и рекомендует ее другим.

Однако Иствуд никогда не давал согласия на подобную рекламу.

Американский суд присудил актеру более 6 миллионов долларов

Еще в октябре 2021 года федеральный суд в Лос-Анджелесе постановил взыскать с Mediatonas около 6,1 миллиона долларов - по тогдашнему курсу примерно 5,26 миллиона евро.

Но получить эти деньги оказалось непросто. К тому времени литовская компания уже находилась в процессе ликвидации.

Как установил суд, ее владелец Гедрюс Бучинскас знал о претензиях американской стороны, однако в марте 2021 года начал ликвидацию предприятия. При этом требования кредиторов не были должным образом учтены, а оставшееся имущество компании перешло самому владельцу.

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В результате Иствуд и американская компания Garrapata LLC, управляющая правами на использование его образа, обратились в литовский суд с требованием взыскать компенсацию непосредственно с предпринимателя.

Судебное разбирательство в Литве продолжалось несколько лет. Дело неоднократно возвращалось на повторное рассмотрение.

В мае 2026 года Клайпедский окружной суд постановил взыскать с Бучинскаса 200 тысяч евро.

При определении размера компенсации суд учел известность актера, масштаб распространения рекламы и коммерческую ценность его имени.

Особо отмечалось, что Иствуд крайне редко соглашается участвовать в рекламных кампаниях. Поэтому использование его фотографии и репутации в коммерческих целях без разрешения нанесло имущественный ущерб.

При этом американское решение о многомиллионной компенсации не имело в Литве обязательной юридической силы.

Бывший руководитель Mediatonas попытался оспорить решение, но апелляционный суд отклонил его жалобу.

Теперь 200 тысяч евро должны быть разделены поровну: 100 тысяч получит Клинт Иствуд и еще 100 тысяч - компания Garrapata LLC.

Решение вступило в силу немедленно, хотя возможность его обжалования в Верховном суде Литвы сохраняется.