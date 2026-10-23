Франция готовится к новой субботе протестов: 70 тысяч силовиков и закрытые музеи Парижа

Во Франции усиливают меры безопасности перед демонстрациями 24 октября. Власти опасаются повторения погромов прошлой субботы: по всей стране задействуют около 70 тысяч полицейских и жандармов, а несколько крупнейших музеев Парижа закроют для посетителей.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что к обеспечению безопасности привлекут местные и мобильные подразделения полиции и жандармерии. В их распоряжении будут вертолёты, бронемашины и водомёты. Основной упор власти намерены сделать на быстрое реагирование, чтобы предотвращать нападения на общественные здания и разграбление магазинов.

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Нуньес заявил, что в социальных сетях распространяются призывы к насилию и мародёрству, которые он связывает с ультралевыми группами. Министр пообещал решительные действия в отношении участников погромов.

Спецподразделения усилят охрану зданий

К операции подключат RAID, GIGN и BRI. Как уточнил глава МВД, эти подразделения будут выполнять вспомогательные задачи, в том числе охранять общественные здания. Это позволит высвободить другие силы для обеспечения порядка на улицах.

Объявленные 70 тысяч сотрудников - численность сил по всей Франции, а не только в Париже.

Лувр закроют на день, Art Basel - на выходные

Лувр официально подтвердил, что в субботу, 24 октября, музей будет закрыт. Посетителям, заранее купившим билеты на этот день, обещают автоматически вернуть деньги.

По информации AP со ссылкой на Министерство культуры Франции, в субботу также закроются музеи Орсе и Пикассо, а также Гран-Пале. Министерство призвало подведомственные учреждения принять необходимые меры для защиты посетителей, сотрудников и произведений искусства.

Ярмарка современного искусства Art Basel Paris отменяет работу на выходных.

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В Марселе пересмотрели ограничения

Меры безопасности различаются в зависимости от города. В Лионе власти ограничили проведение демонстраций на значительной территории, включая центральные торговые и административные кварталы.

В Марселе первоначально планировали полностью остановить общественный транспорт с пяти утра субботы до пяти утра воскресенья. Однако 23 октября власти отказались от этого решения.

Кроме того, префектура разрешила в порядке исключения одну профсоюзную демонстрацию в Марселе, хотя ранее объявила о запрете собраний. Поэтому сообщения о полной остановке транспорта и безусловном запрете всех протестов в городе уже устарели.

Почему власти опасаются новых беспорядков

Новая мобилизация проходит после демонстраций 17 октября, сопровождавшихся поджогами, разграблением магазинов, повреждением общественных зданий и столкновениями с полицией.

Участники протестного движения выступают против высокой стоимости жизни и проблем в общественных службах. К акциям присоединяются учащиеся, работники и профсоюзы.

При этом ограничения вызывают критику. Профсоюзы и правозащитники предупреждают, что широкие запреты могут затронуть право на мирные демонстрации и усилить напряжение. Власти объясняют свои решения необходимостью предотвратить повторное насилие.

Туристам и жителям городов, где запланированы акции, стоит заранее проверять сообщения музеев и транспортных операторов: ограничения продолжают уточнять.