23 октября 2026, 19:21

Франция готовится к новой субботе протестов: 70 тысяч силовиков и закрытые музеи Парижа

Франция готовится к новой субботе протестов: 70 тысяч силовиков и закрытые музеи Парижа

Во Франции усиливают меры безопасности перед демонстрациями 24 октября. Власти опасаются повторения погромов прошлой субботы: по всей стране задействуют около 70 тысяч полицейских и жандармов, а несколько крупнейших музеев Парижа закроют для посетителей.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что к обеспечению безопасности привлекут местные и мобильные подразделения полиции и жандармерии. В их распоряжении будут вертолёты, бронемашины и водомёты. Основной упор власти намерены сделать на быстрое реагирование, чтобы предотвращать нападения на общественные здания и разграбление магазинов.

Читайте нас также

Нуньес заявил, что в социальных сетях распространяются призывы к насилию и мародёрству, которые он связывает с ультралевыми группами. Министр пообещал решительные действия в отношении участников погромов.

Спецподразделения усилят охрану зданий

К операции подключат RAID, GIGN и BRI. Как уточнил глава МВД, эти подразделения будут выполнять вспомогательные задачи, в том числе охранять общественные здания. Это позволит высвободить другие силы для обеспечения порядка на улицах.

Объявленные 70 тысяч сотрудников - численность сил по всей Франции, а не только в Париже.

Лувр закроют на день, Art Basel - на выходные

Лувр официально подтвердил, что в субботу, 24 октября, музей будет закрыт. Посетителям, заранее купившим билеты на этот день, обещают автоматически вернуть деньги.

По информации AP со ссылкой на Министерство культуры Франции, в субботу также закроются музеи Орсе и Пикассо, а также Гран-Пале. Министерство призвало подведомственные учреждения принять необходимые меры для защиты посетителей, сотрудников и произведений искусства.

Ярмарка современного искусства Art Basel Paris отменяет работу на выходных.

Читайте Mixer
Франция готовится к новой субботе протестов: 70 тысяч силовиков и закрытые музеи Парижа

Смешные картинки за день и беспроигрышная инвестиция
Франция готовится к новой субботе протестов: 70 тысяч силовиков и закрытые музеи Парижа

Козероги, Рыбы, Водолеи и Раки в гороскопе на субботу 24 октября 2026
Франция готовится к новой субботе протестов: 70 тысяч силовиков и закрытые музеи Парижа

Лучшие анекдоты недели и кличка собаки
Франция готовится к новой субботе протестов: 70 тысяч силовиков и закрытые музеи Парижа

Тест по картинке: один выбор покажет, умеете ли вы отделять главное от…

В Марселе пересмотрели ограничения

Меры безопасности различаются в зависимости от города. В Лионе власти ограничили проведение демонстраций на значительной территории, включая центральные торговые и административные кварталы.

В Марселе первоначально планировали полностью остановить общественный транспорт с пяти утра субботы до пяти утра воскресенья. Однако 23 октября власти отказались от этого решения.

Кроме того, префектура разрешила в порядке исключения одну профсоюзную демонстрацию в Марселе, хотя ранее объявила о запрете собраний. Поэтому сообщения о полной остановке транспорта и безусловном запрете всех протестов в городе уже устарели.

Почему власти опасаются новых беспорядков

Новая мобилизация проходит после демонстраций 17 октября, сопровождавшихся поджогами, разграблением магазинов, повреждением общественных зданий и столкновениями с полицией.

Участники протестного движения выступают против высокой стоимости жизни и проблем в общественных службах. К акциям присоединяются учащиеся, работники и профсоюзы.

При этом ограничения вызывают критику. Профсоюзы и правозащитники предупреждают, что широкие запреты могут затронуть право на мирные демонстрации и усилить напряжение. Власти объясняют свои решения необходимостью предотвратить повторное насилие.

Туристам и жителям городов, где запланированы акции, стоит заранее проверять сообщения музеев и транспортных операторов: ограничения продолжают уточнять.

 

google news Подпишитесь на нас
Франция готовится к новой субботе протестов: 70 тысяч силовиков и закрытые музеи Парижа

Смешные картинки за день и беспроигрышная инвестиция
Франция готовится к новой субботе протестов: 70 тысяч силовиков и закрытые музеи Парижа

Козероги, Рыбы, Водолеи и Раки в гороскопе на субботу 24 октября 2026

В мире

Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 19:21
Франция готовится к новой субботе протестов: 70 тысяч силовиков и закрытые музеи Парижа
ВИДЕО
23 октября, 18:26
Под Парижем мужчина стрелял по прохожим из автомобиля: один погиб, среди раненых - 12-летняя девочка, получившая восемь пуль
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 18:10 18:10
Ветер до 161 км/ч: шторм «Остин» оставил без света сотни тысяч домов во Франции
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 17:37 17:37
Украл и проглотил бриллиантовые серьги на $769 тысяч: в США вынесли вердикт по необычному ограблению Tiffany
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 15:28 15:28
Жители финской деревни обвинили Google в нашествии волков
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 14:27 14:27
Клинт Иствуд выиграл суд в Литве: за использование его имени придется заплатить 200 тысяч евро
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 10:35 10:35
Лето 2026 года стало самым смертоносным в Европе: какие страны пострадали от жары сильнее всего
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 09:30 09:30
В парламенте Албании подрались депутаты: причиной стали студенческие протесты
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
23 октября, 09:05 09:05
В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7: погибли 16 человек, разрушены сотни домов
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
22 октября, 20:43 20:43
Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус
22 октября, 20:16 20:16
Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус

Латвия

Саласпилс приглашает на фестиваль «Ночные тропы с привидениями»: гостей ждут пугающие маршруты и световые шоу
23 октября, 17:01
Латвийские рыбаки опасаются остановки промысла: спор разгорелся из-за трески
23 октября, 16:28
В Риге объявят номинантов на музыкальную премию Music Moves Europe Awards
Саласпилс приглашает на фестиваль «Ночные тропы с привидениями»: гостей ждут пугающие маршруты и световые шоу
23 октября, 15:57 15:57
На месте стадиона «Skonto» планируют строить дома: футболу оставят еще пять лет
Саласпилс приглашает на фестиваль «Ночные тропы с привидениями»: гостей ждут пугающие маршруты и световые шоу
23 октября, 14:59 14:59
В Латвии впервые начали лечить аритмию сердца с помощью роботизированной магнитной системы
Саласпилс приглашает на фестиваль «Ночные тропы с привидениями»: гостей ждут пугающие маршруты и световые шоу
23 октября, 13:27 13:27
Зимой из Риги можно будет улететь в 30 стран: новые направления и дополнительные рейсы
Саласпилс приглашает на фестиваль «Ночные тропы с привидениями»: гостей ждут пугающие маршруты и световые шоу
23 октября, 12:58 12:58
Ринкевич: новое правительство Латвии можно сформировать до 18 ноября
Саласпилс приглашает на фестиваль «Ночные тропы с привидениями»: гостей ждут пугающие маршруты и световые шоу
23 октября, 11:40 11:40
На конкурс по обновлению Эспланады поступила всего одна заявка: Рижская дума пересмотрит условия
Саласпилс приглашает на фестиваль «Ночные тропы с привидениями»: гостей ждут пугающие маршруты и световые шоу
23 октября, 11:00 11:00
Lux Express продолжит выполнять рейсы из Риги в Лиепаю, Палангу и Клайпеду до января
Саласпилс приглашает на фестиваль «Ночные тропы с привидениями»: гостей ждут пугающие маршруты и световые шоу
23 октября, 10:00 10:00
Тепло, но с нюансами: синоптики дали прогноз на последнюю неделю октября
Саласпилс приглашает на фестиваль «Ночные тропы с привидениями»: гостей ждут пугающие маршруты и световые шоу
23 октября, 08:30 08:30
Государственный долг Латвии достиг 11 700 евро в пересчете на каждого жителя
Саласпилс приглашает на фестиваль «Ночные тропы с привидениями»: гостей ждут пугающие маршруты и световые шоу
23 октября, 08:00 08:00
Саласпилс приглашает на фестиваль «Ночные тропы с привидениями»: гостей ждут пугающие маршруты и световые шоу

ЧП

В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Латвийский фильм «Уля» о легендарной баскетболистке покажут в Риме, Нью-Йорке и других городах мира
23 октября, 16:28
В Риге объявят номинантов на музыкальную премию Music Moves Europe Awards
Латвийский фильм «Уля» о легендарной баскетболистке покажут в Риме, Нью-Йорке и других городах мира
23 октября, 12:05
Умер японский писатель, эссеист и кинорежиссер Рю Мураками
Латвийский фильм «Уля» о легендарной баскетболистке покажут в Риме, Нью-Йорке и других городах мира
22 октября, 21:07
15 лет на чердаке: британский пенсионер продал коллекцию Pokémon более чем за $2 млн
22 октября, 19:51
Перчатку Таноса с драгоценными камнями стоимостью $25 млн выставят на аукцион
22 октября, 14:05
Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года
22 октября, 13:35
Вместо банов - легализация: во Франции учредили премию для книг, созданных с помощью ИИ
21 октября, 13:40
The Beatles возвращаются в центр Ливерпуля: огромный новый музей откроют в 2028 году
20 октября, 18:27
Латвийский фильм «Уля» о легендарной баскетболистке покажут в Риме, Нью-Йорке и других городах мира

Mixer

Тест по тарелке супа: узнайте, что даёт вам чувство безопасности, пока жизнь варит очередную кашу
23 октября, 19:05
Смешные картинки за день и беспроигрышная инвестиция
Тест по тарелке супа: узнайте, что даёт вам чувство безопасности, пока жизнь варит очередную кашу
23 октября, 18:35
Школьная арифметика для взрослых: два вида скобок в одной строке
Тест по тарелке супа: узнайте, что даёт вам чувство безопасности, пока жизнь варит очередную кашу
23 октября, 18:10
Козероги, Рыбы, Водолеи и Раки в гороскопе на субботу 24 октября 2026
23 октября, 16:58
Лучшие анекдоты недели и кличка собаки
23 октября, 16:29
Тест по картинке: один выбор покажет, умеете ли вы отделять главное от второстепенного
23 октября, 15:58
Бананы залежались на кухне? Приготовьте мягкие булочки, которые идеально подходят к чаю
23 октября, 15:28
Как пахнет осень во флаконе: 4 аромата со сливой, абрикосом и согревающей ванилью
23 октября, 14:58
Тест по тарелке супа: узнайте, что даёт вам чувство безопасности, пока жизнь варит очередную кашу

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
23 октября, 13:59
Порзиньгис может завершить карьеру: Golden State Warriors выступил с заявлением
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
23 октября, 12:29
Месси прибыл в Испанию, где сегодня получит премию принцессы Астурийской
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
ВИДЕО
22 октября, 18:22
Месси попросил ChatGPT научить его шахматам - и получил «Козлиные рога»
21 октября, 08:27
Алена Остапенко поднялась на десять мест в мировом рейтинге, но получила травму на турнире в Китае
20 октября, 19:57
Роналду оштрафовали на 255 евро и отстранили на месяц от сборной Португалии
17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас