Во Франции зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда

Во Франции впервые в мире зафиксировали заражение человека вирусом Шамонда, который до сих пор выявляли только у животных. Пациент с тяжёлым заболеванием и серьёзными нарушениями иммунной системы скончался в начале октября. Французские власти подчёркивают, что на данный момент угрозы для здоровья населения не выявлено. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на Reuters.

Вирус Шамонда передаётся через укусы мелких кровососущих мошек и обычно поражает животных, прежде всего крупный рогатый скот. Он циркулирует в Африке и Азии уже несколько десятилетий, однако до сих пор случаев заражения людей не регистрировали.

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В совместном заявлении министерств здравоохранения и сельского хозяйства Франции отмечается, что случай был исключительным: у пациента были серьёзные проблемы с иммунной системой. Он проходил лечение в Лионе.

По оценке французских властей, неврологические осложнения, возникшие у пациента перед смертью, с высокой вероятностью были связаны с заражением вирусом. Однако специалисты продолжают клинические, лабораторные и эпидемиологические исследования, чтобы установить обстоятельства заражения и роль вируса в смерти пациента.

Основная версия заключается в том, что человека укусила заражённая мошка на востоке Франции весной или летом, когда вирус циркулировал среди животных в этом регионе.

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Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) внимательно следит за ситуацией и взаимодействует с французскими властями и другими европейскими партнёрами, чтобы оценить возможные последствия для общественного здоровья.

Среди домашних животных вирус Шамонда поражает преимущественно крупный рогатый скот, но его также выявляли у лошадей, овец и коз. У коров инфекция может вызывать острую диарею, лихорадку, вялость и снижение надоев.

Вирус впервые обнаружили в Нигерии в середине 1960-х годов. Позднее его выявляли у животных в разных регионах Африки и в Японии.

В Европе вирус впервые обнаружили в конце июля 2026 года - у крупного рогатого скота в южной Германии, Швейцарии и восточной Франции. С тех пор он распространился и на другие европейские страны. По данным французского ветеринарного бюллетеня, случаи заражения животных зарегистрированы в 14 странах Западной Европы.