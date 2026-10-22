22 октября 2026, 16:36 Наталья Гудемчук

В Китае представили робота-телохранителя: он владеет кунг-фу и может приподнять автомобиль

В Китае представили робота-телохранителя: он владеет кунг-фу и может приподнять автомобиль
Times.by

Китайская компания Unitree Robotics представила видео с гуманоидным роботом H2-X Kung Fu Legend Guardian, которого позиционируют как робота-телохранителя. В ролике он защищает женщину от вооружённого нападающего, а также приподнимает автомобиль, чтобы освободить человека, оказавшегося под машиной. Об этом сообщает South China Morning Post.

Робот получил название H2-X Kung Fu Legend Guardian - «Легенда кунг-фу: Охранник». Он создан на базе гуманоидной платформы H2, высота которой составляет около 1,8 метра,  вес - примерно 70 килограммов.

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В начале ролика робот демонстрирует приёмы восточных единоборств и выполняет сложные акробатические движения. Затем показаны постановочные сцены, в которых H2-X встаёт между женщиной и вооружённым ножом нападающим, а также оттаскивает человека с пути приближающегося автомобиля. В другом эпизоде робот приподнимает переднюю часть машины, чтобы освободить человека, оказавшегося под ней.

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При этом Unitree Robotics не уточнила, выполняет ли робот показанные действия самостоятельно, управляется дистанционно или действует по заранее подготовленному сценарию. Видео также не подтверждает, что H2-X способен самостоятельно распознавать угрозы и безопасно реагировать на непредвиденные ситуации.

Компания пока не сообщила, когда робот может поступить в продажу и сколько он будет стоить. Подробные технические характеристики новой модели также не опубликованы.

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