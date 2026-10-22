В Ирландии призвали бабушек и дедушек не обнимать внуков без их согласия

В Ирландии запустили социальную кампанию, призывающую бабушек и дедушек спрашивать у внуков разрешения, прежде чем обнимать их. Проект финансируется правительством страны. Об этом пишет New York Post.

Организация We-Consent, работающая при Дублинском центре помощи жертвам изнасилований, представила рекламный ролик о том, что не все дети хотят, чтобы их обнимали, даже если это делают близкие люди. В видео показаны две ситуации: в одной ребёнок с радостью принимает объятия, а в другой испытывает дискомфорт.

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Муниципальный советник Дублина Гэвин Пеппер раскритиковал инициативу, заявив, что правительство и неправительственные организации «потеряли чувство меры». По его словам, детей необходимо учить уважать личные границы и принимать отказ от физического контакта, однако объятия близких родственников не следует представлять как нечто «подозрительное».

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Другой муниципальный советник, Лоррейн Холл, напротив, поддержала кампанию. Она считает, что критики восприняли ролик слишком буквально и не учли специфику социальной рекламы, которая использует провокационные приёмы, чтобы привлечь внимание к проблеме.

Кампанию также раскритиковали пользователи социальных сетей, назвав её безумной и нелепой. «Одни из самых ценных отношений - это отношения между бабушками, дедушками и внуками. Как это вообще было одобрено?» - написал один из комментаторов.

Как отмечает New York Post, в настоящее время ролик снят со всех платформ организации We-Consent.