Турист заметил странные следы у ручья - их оставил динозавр 120 миллионов лет назад

Семейная прогулка по национальному парку в Таиланде обернулась палеонтологической находкой. Турист сфотографировал необычные отпечатки на камнях и спросил в соцсетях, не принадлежат ли они динозавру. Специалисты подтвердили его догадку, сообщает NDTV со ссылкой на Bangkok Post.

Следы обнаружил 32-летний Пичай Пратхетсена в национальном парке Пху-Пхрабат в провинции Удонтхани на северо-востоке страны. Вода в ручье спала, обнажив каменную поверхность с отпечатками.

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18 октября мужчина опубликовал фотографии в Facebook. На снимки обратили внимание сотрудники Департамента минеральных ресурсов Таиланда. Уже на следующий день работники парка осмотрели находку, а 20 октября ведомство подтвердило: это шесть окаменевших следов динозавра, оставленных около 120 миллионов лет назад.

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По предварительным выводам специалистов, отпечатки принадлежат тероподу - двуногому динозавру из группы, включавшей хищные виды. Длина каждого следа составляет примерно 29 сантиметров, ширина - 26 сантиметров. По их размерам исследователи предположили, что животное могло достигать около 6,3 метра в длину. Точный вид пока не установлен.

Доступ к месту находки временно ограничили. Специалисты изучают участок и решают, как защитить древние отпечатки от повреждений и размывания водой. В дальнейшем здесь могут организовать образовательную площадку для посетителей.