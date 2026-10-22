Суд обязал Meta выплатить 25 млрд долларов за обман пользователей Facebook

Американская компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, должна выплатить 25 миллиардов долларов за введение пользователей в заблуждение относительно защиты их персональных данных.

Такое решение 21 октября принял суд американского штата Нью-Мексико. Это крупнейший штраф в истории компании, сообщает Associated Press.

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Судья Фрэнсис Мэтью установил размер взыскания после того, как присяжные признали компанию виновной в многочисленных нарушениях законодательства о защите прав потребителей.

По данным Министерства юстиции Нью-Мексико, присяжные установили 43 899 725 нарушений. Речь идет прежде всего о ложных или вводящих в заблуждение заявлениях Facebook относительно сбора, использования и передачи персональных данных.

Согласно законодательству Нью-Мексико, за каждое умышленное нарушение закона о защите прав потребителей предусмотрен штраф до 5000 долларов

При таком расчете общая сумма могла составить почти 219,5 миллиарда долларов. Однако судья снизил ее до 25 миллиардов.

В своем решении Мэтью подчеркнул, что нарушения носили систематический и умышленный характер, а руководство Facebook на протяжении многих лет создавало у пользователей ложное представление о том, как компания обращается с их информацией.

Судебное разбирательство связано со скандалом вокруг британской консалтинговой компании Cambridge Analytica, получившей без согласия пользователей доступ к персональным данным примерно 87 миллионов аккаунтов Facebook.

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Эти сведения использовались, в частности, для создания адресной политической рекламы во время президентской кампании в США в 2016 году.

Власти Нью-Мексико обвинили Facebook в том, что компания вводила пользователей в заблуждение относительно того, кто мог получать доступ к их данным и насколько надежно они защищены.

Присяжные также рассматривали заявления компании о борьбе с дезинформацией и опасным контентом. В сентябре они признали вводящими в заблуждение 26 из 29 рассмотренных заявлений Meta и ее руководителей.

Куда пойдут 25 миллиардов долларов

Согласно законодательству Нью-Мексико, средства от подобных штрафов направляются на финансирование образования. Таким образом, если решение суда вступит в силу и деньги будут взысканы, они поступят в образовательную систему штата.

Однако Meta не согласна с обвинениями и намерена обжаловать судебное решение. Юристы компании утверждают, что власти не доказали реального ущерба жителям Нью-Мексико, а размер взыскания нарушает конституционные гарантии.

Генеральный прокурор штата Рауль Торрес, напротив, назвал решение важным предупреждением крупнейшим технологическим корпорациям: размеры компании и ее влияние не освобождают от ответственности перед законом.

Это не первое крупное судебное поражение Meta в 2026 году. Ранее в Нью-Мексико компанию обязали выплатить в общей сложности 942 миллиона долларов по другому делу, связанному с безопасностью детей и подростков в социальных сетях.