22 октября 2026, 08:57 Валерия Леонова

Суд обязал Meta выплатить 25 млрд долларов за обман пользователей Facebook

Суд обязал Meta выплатить 25 млрд долларов за обман пользователей Facebook

Американская компания Meta, которой принадлежат Facebook, Instagram и WhatsApp, должна выплатить 25 миллиардов долларов за введение пользователей в заблуждение относительно защиты их персональных данных.

Такое решение 21 октября принял суд американского штата Нью-Мексико. Это крупнейший штраф в истории компании, сообщает Associated Press.

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Судья Фрэнсис Мэтью установил размер взыскания после того, как присяжные признали компанию виновной в многочисленных нарушениях законодательства о защите прав потребителей.

По данным Министерства юстиции Нью-Мексико, присяжные установили 43 899 725 нарушений. Речь идет прежде всего о ложных или вводящих в заблуждение заявлениях Facebook относительно сбора, использования и передачи персональных данных.

Согласно законодательству Нью-Мексико, за каждое умышленное нарушение закона о защите прав потребителей предусмотрен штраф до 5000 долларов

При таком расчете общая сумма могла составить почти 219,5 миллиарда долларов. Однако судья снизил ее до 25 миллиардов.

В своем решении Мэтью подчеркнул, что нарушения носили систематический и умышленный характер, а руководство Facebook на протяжении многих лет создавало у пользователей ложное представление о том, как компания обращается с их информацией.

Судебное разбирательство связано со скандалом вокруг британской консалтинговой компании Cambridge Analytica, получившей без согласия пользователей доступ к персональным данным примерно 87 миллионов аккаунтов Facebook.

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Суд обязал Meta выплатить 25 млрд долларов за обман пользователей Facebook

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Эти сведения использовались, в частности, для создания адресной политической рекламы во время президентской кампании в США в 2016 году.

Власти Нью-Мексико обвинили Facebook в том, что компания вводила пользователей в заблуждение относительно того, кто мог получать доступ к их данным и насколько надежно они защищены.

Присяжные также рассматривали заявления компании о борьбе с дезинформацией и опасным контентом. В сентябре они признали вводящими в заблуждение 26 из 29 рассмотренных заявлений Meta и ее руководителей.

Куда пойдут 25 миллиардов долларов

Согласно законодательству Нью-Мексико, средства от подобных штрафов направляются на финансирование образования. Таким образом, если решение суда вступит в силу и деньги будут взысканы, они поступят в образовательную систему штата.

Однако Meta не согласна с обвинениями и намерена обжаловать судебное решение. Юристы компании утверждают, что власти не доказали реального ущерба жителям Нью-Мексико, а размер взыскания нарушает конституционные гарантии.

Генеральный прокурор штата Рауль Торрес, напротив, назвал решение важным предупреждением крупнейшим технологическим корпорациям: размеры компании и ее влияние не освобождают от ответственности перед законом.

Это не первое крупное судебное поражение Meta в 2026 году. Ранее в Нью-Мексико компанию обязали выплатить в общей сложности 942 миллиона долларов по другому делу, связанному с безопасностью детей и подростков в социальных сетях.

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Суд обязал Meta выплатить 25 млрд долларов за обман пользователей Facebook

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