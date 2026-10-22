Миллионы попыток взлома: компании и госучреждения по всему миру срочно защищают сайты

Банки, транспортные компании и государственные службы в разных странах временно отключили часть интернет-сервисов из-за опасных уязвимостей в PHP - программной технологии, на которой работают многие сайты. Cloudflare сообщила о миллионах попыток воспользоваться обнаруженными брешами, передаёт Reuters.

Ошибки позволяли злоумышленникам отправлять специально подготовленные запросы и потенциально запускать свои команды на чужом сервере. Это грозило утечкой данных, вмешательством в работу сайтов и остановкой онлайн-сервисов. Уязвимости затронули сам PHP, поэтому обычного обновления страницы или отдельного плагина было недостаточно.

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Информация о проблеме стала публичной раньше, чем были готовы исправления. Чтобы выиграть время для установки защиты, организации в Европе, Японии и других странах начали отключать уязвимые сервисы. Таким образом, часть недоступных сайтов была остановлена владельцами в качестве меры предосторожности. Миллионы попыток атак не означают миллионы успешных взломов.

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Разработчики PHP выпустили экстренные обновления 21 октября. Сейчас компании и ведомства устанавливают их и проверяют системы перед восстановлением работы.