Криста Пайк, пережившая неудачную казнь в Теннесси, начала самостоятельно ходить и говорить

Американка Криста Пайк, пережившая введение двух доз смертельного препарата во время неудачной казни, постепенно восстанавливается. Она уже может самостоятельно ходить и говорить полными предложениями.

Как передает портал TMZ, об этом сообщил адвокат женщины.

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По его словам, состояние Пайк улучшается. При этом для точной оценки последствий неудачной казни потребуется не менее месяца.

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30 сентября в тюрьме Нэшвилла, штат Теннесси, Пайк попытались казнить с помощью смертельной инъекции. Она была приговорена к высшей мере наказания за жестокое убийство одноклассницы, совершенное в 1995 году, однако после введения двух доз препарата осталась жива.

Ранее адвокаты предупреждали, что Пайк страдает тромбоцитозом. При этом заболевании введение препарата может привести к образованию тромбов и усилить страдания осужденной.

Пайк должна была стать первой за более чем 200 лет женщиной, казненной в Теннесси. После неудачной процедуры губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отменил еще одну казнь, запланированную на 2026 год.