22 октября 2026, 19:28

Криста Пайк, пережившая неудачную казнь в Теннесси, начала самостоятельно ходить и говорить

Криста Пайк, пережившая неудачную казнь в Теннесси, начала самостоятельно ходить и говорить

Американка Криста Пайк, пережившая введение двух доз смертельного препарата во время неудачной казни, постепенно восстанавливается. Она уже может самостоятельно ходить и говорить полными предложениями.

Как передает портал TMZ, об этом сообщил адвокат женщины.

Читайте нас также

По его словам, состояние Пайк улучшается. При этом для точной оценки последствий неудачной казни потребуется не менее месяца.

Читайте Mixer
Криста Пайк, пережившая неудачную казнь в Теннесси, начала самостоятельно ходить и говорить

Овны, Скорпионы, Козероги и Рыбы в гороскопе на пятницу 23 октября
Криста Пайк, пережившая неудачную казнь в Теннесси, начала самостоятельно ходить и говорить

Выберите часы в этом тесте и выясните, почему ваша жизнь иногда похожа на…
Криста Пайк, пережившая неудачную казнь в Теннесси, начала самостоятельно ходить и говорить

Когда всё пошло не так: 16 случаев, в которых ошибки обошлись очень дорого
Криста Пайк, пережившая неудачную казнь в Теннесси, начала самостоятельно ходить и говорить

Вкус детства на кухне: готовим пышные пирожки с мясной начинкой

30 сентября в тюрьме Нэшвилла, штат Теннесси, Пайк попытались казнить с помощью смертельной инъекции. Она была приговорена к высшей мере наказания за жестокое убийство одноклассницы, совершенное в 1995 году, однако после введения двух доз препарата осталась жива.

Ранее адвокаты предупреждали, что Пайк страдает тромбоцитозом. При этом заболевании введение препарата может привести к образованию тромбов и усилить страдания осужденной.

Пайк должна была стать первой за более чем 200 лет женщиной, казненной в Теннесси. После неудачной процедуры губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отменил еще одну казнь, запланированную на 2026 год.

google news Подпишитесь на нас
Криста Пайк, пережившая неудачную казнь в Теннесси, начала самостоятельно ходить и говорить

Смешные картинки за день и другой пакет
Криста Пайк, пережившая неудачную казнь в Теннесси, начала самостоятельно ходить и говорить

Овны, Скорпионы, Козероги и Рыбы в гороскопе на пятницу 23 октября

В мире

«Это не я»: ИИ сумел отключить систему контроля и отказался в этом признаться
22 октября, 19:28
Криста Пайк, пережившая неудачную казнь в Теннесси, начала самостоятельно ходить и говорить
22 октября, 17:59
Дорогая жизнь и проблемы школ: немецкая молодежь планирует массовые протесты по образцу французских
«Это не я»: ИИ сумел отключить систему контроля и отказался в этом признаться
22 октября, 16:58 16:58
Не меняйте хороший телевизор из-за медленного Smart TV: когда приставка выгоднее
«Это не я»: ИИ сумел отключить систему контроля и отказался в этом признаться
22 октября, 16:36 16:36
В Китае представили робота-телохранителя: он владеет кунг-фу и может приподнять автомобиль
«Это не я»: ИИ сумел отключить систему контроля и отказался в этом признаться
22 октября, 16:00 16:00
Во Франции зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда
«Это не я»: ИИ сумел отключить систему контроля и отказался в этом признаться
22 октября, 15:00 15:00
Европарламент присудил премию Сахарова Международному уголовному суду: в знак поддержки на фоне санкций США
«Это не я»: ИИ сумел отключить систему контроля и отказался в этом признаться
22 октября, 14:05 14:05
Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года
«Это не я»: ИИ сумел отключить систему контроля и отказался в этом признаться
22 октября, 13:35 13:35
Вместо банов - легализация: во Франции учредили премию для книг, созданных с помощью ИИ
«Это не я»: ИИ сумел отключить систему контроля и отказался в этом признаться
22 октября, 13:05 13:05
В Ирландии призвали бабушек и дедушек не обнимать внуков без их согласия
«Это не я»: ИИ сумел отключить систему контроля и отказался в этом признаться
ВИДЕО
22 октября, 11:58 11:58
Король Карл III на ужине в честь султана Омана прочитал на арабском слова пророка Мухаммеда
«Это не я»: ИИ сумел отключить систему контроля и отказался в этом признаться
22 октября, 10:58 10:58
«Это не я»: ИИ сумел отключить систему контроля и отказался в этом признаться

Латвия

Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными
22 октября, 18:55
Очереди и расходы семей: Минздрав Латвии запрашивает ещё 826 млн евро на медицину
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными
22 октября, 17:26 17:26
В Риге можно бесплатно проверить родинки: как записаться на 29 октября
Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными
22 октября, 15:30 15:30
В пятницу будет пасмурно и дождливо, температура не поднимется выше +13 °C
Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными
22 октября, 14:35 14:35
Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение - опрос Citadele
Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными
22 октября, 12:30 12:30
В окрестностях Руцавы вырубили лес возрастом почти 400 лет: открыт уголовный процесс
Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными
22 октября, 11:30 11:30
Яунмокский замок приглашает вместе создать самый большой в мире рождественский венок
Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными
22 октября, 10:29 10:29
Кибератаки на латвийские сайты продолжаются: специалисты не исключают новых сбоев
Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными
22 октября, 09:57 09:57
Из-за сбоя сайта Детской больницы записать ребенка к педиатру сейчас можно только по телефону
Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными
22 октября, 08:29 08:29
В ночь на воскресенье Латвия перейдет на зимнее время: спать будем на час дольше
Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными
22 октября, 07:59 07:59
Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными

ЧП

В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
22 октября, 14:05
Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года
Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
22 октября, 13:35
Вместо банов - легализация: во Франции учредили премию для книг, созданных с помощью ИИ
Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
21 октября, 13:40
The Beatles возвращаются в центр Ливерпуля: огромный новый музей откроют в 2028 году
20 октября, 18:27
Латвийский фильм «Уля» о легендарной баскетболистке покажут в Риме, Нью-Йорке и других городах мира
20 октября, 17:28
Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру
ФОТО
20 октября, 15:57
У «Оскара» нашли древнеегипетского двойника: мог ли бог Птах вдохновить создателя награды?
20 октября, 12:18
В пятницу с большим концертом в Риге выступит популярный диджей Борис Брейх
19 октября, 09:58
Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену

Mixer

Стилисты назвали 12 привычек в одежде, которые портят впечатление от образа
22 октября, 19:05
Смешные картинки за день и другой пакет
Стилисты назвали 12 привычек в одежде, которые портят впечатление от образа
22 октября, 18:10
Овны, Скорпионы, Козероги и Рыбы в гороскопе на пятницу 23 октября
Стилисты назвали 12 привычек в одежде, которые портят впечатление от образа
22 октября, 16:58
Выберите часы в этом тесте и выясните, почему ваша жизнь иногда похожа на бесконечный понедельник
22 октября, 16:28
Когда всё пошло не так: 16 случаев, в которых ошибки обошлись очень дорого
22 октября, 15:58
Вкус детства на кухне: готовим пышные пирожки с мясной начинкой
22 октября, 15:28
Картинки со смыслом для тех, кто устал от развлечений
22 октября, 14:58
Тест по шахматам раскроет ваш характер: вы король жизни, ферзь интриг или пешка с тайными амбициями?
22 октября, 14:28
Стилисты назвали 12 привычек в одежде, которые портят впечатление от образа

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
ВИДЕО
22 октября, 18:22
Месси попросил ChatGPT научить его шахматам - и получил «Козлиные рога»
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
21 октября, 08:27
Алена Остапенко поднялась на десять мест в мировом рейтинге, но получила травму на турнире в Китае
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
20 октября, 19:57
Роналду оштрафовали на 255 евро и отстранили на месяц от сборной Португалии
17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас