Король Карл III на ужине в честь султана Омана прочитал на арабском слова пророка Мухаммеда

Британский король Карл III произнес на арабском языке слова пророка Мухаммеда во время торжественного ужина в честь султана Омана Хейсама бин Тарика. Необычный момент государственного приема в Виндзорском замке попал на видео и быстро распространился в социальных сетях, сообщает Anadolu Agency.

Банкет состоялся 20 октября в рамках государственного визита султана Омана в Великобританию - первого визита такого уровня за последние 44 года.

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Выступая перед гостями, британский монарх вспомнил хадис - предание о словах и поступках пророка Мухаммеда, в котором отмечается доброжелательный характер жителей Омана.

«Если бы ты отправился к народу Омана, они бы тебя не оскорбили и не ударили», - произнес Карл III на арабском языке.

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Этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых моментов приема.

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Интерес Карла III к арабской культуре возник задолго до его восшествия на престол. Еще в 2013 году британские СМИ сообщали, что тогдашний принц Уэльский берет уроки арабского языка. А в декабре 2024 года он приветствовал эмира Катара на арабском во время государственного визита в Великобританию.

Карл III также давно интересуется историей ислама и вопросами межрелигиозного диалога. Еще в 1993 году он выступил в Оксфордском центре исламских исследований с речью о необходимости взаимопонимания между исламским и западным мирами.

В своей речи король назвал Оман одним из старейших союзников Великобритании и высоко оценил его роль в международной дипломатии.

Особое внимание он уделил отношениям двух стран, которые официально закреплены договором 1800 года. Король также рассказал о сотрудничестве нового поколения: принц Уильям и наследный принц Омана Тейязин бин Хейсам стали совместными покровителями экспедиции Jewel of Arabia, посвященной историческим маршрутам путешественников по Аравийскому полуострову.

Затронул Карл III и современные вызовы. По его словам, изменение климата преобразит мир, который нынешние поколения оставят потомкам, а искусственный интеллект способен принести как огромную пользу, так и серьезные опасности, если его развитие не будет сопровождаться мудростью и дальновидностью.

Торжественный прием прошел в зале Святого Георгия Виндзорского замка. Среди гостей были королева Камилла, принц Уильям, принцесса Кэтрин и представители оманской делегации.

Для гостей приготовили особые напитки, вдохновленные традицией оманского гостеприимства. Вместо привычного арабского кофе предложили чай с кардамоном, розой, финиками и виндзорским медом.

Во время официальной церемонии султану показали исторические предметы из Королевской коллекции, связанные с Оманом, в том числе книгу, подаренную королеве Виктории в 1875 году, и две акварели самого Карла III, написанные во время его поездки в Оман в 1995 году.