22 октября 2026, 11:58 Валерия Леонова

Король Карл III на ужине в честь султана Омана прочитал на арабском слова пророка Мухаммеда

Король Карл III на ужине в честь султана Омана прочитал на арабском слова пророка Мухаммеда

Британский король Карл III произнес на арабском языке слова пророка Мухаммеда во время торжественного ужина в честь султана Омана Хейсама бин Тарика. Необычный момент государственного приема в Виндзорском замке попал на видео и быстро распространился в социальных сетях, сообщает Anadolu Agency.

Банкет состоялся 20 октября в рамках государственного визита султана Омана в Великобританию - первого визита такого уровня за последние 44 года.

Читайте нас также

Выступая перед гостями, британский монарх вспомнил хадис - предание о словах и поступках пророка Мухаммеда, в котором отмечается доброжелательный характер жителей Омана.

«Если бы ты отправился к народу Омана, они бы тебя не оскорбили и не ударили», - произнес Карл III на арабском языке.

Этот эпизод стал одним из самых обсуждаемых моментов приема.

Читайте Mixer
Король Карл III на ужине в честь султана Омана прочитал на арабском слова пророка Мухаммеда

Близнецы, Весы, Скорпионы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на пятницу 23…
Король Карл III на ужине в честь султана Омана прочитал на арабском слова пророка Мухаммеда

Ни фотошопа, ни режиссёра: 18 фотографий, где всё совпало до смешного…
Король Карл III на ужине в честь султана Омана прочитал на арабском слова пророка Мухаммеда

Близнецы, Девы, Весы и Раки в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 23 октября
Король Карл III на ужине в честь султана Омана прочитал на арабском слова пророка Мухаммеда

Львы, Козероги, Овны и Тельцы в гороскопе Анжелы Перл на пятницу 23 октября

Интерес Карла III к арабской культуре возник задолго до его восшествия на престол. Еще в 2013 году британские СМИ сообщали, что тогдашний принц Уэльский берет уроки арабского языка. А в декабре 2024 года он приветствовал эмира Катара на арабском во время государственного визита в Великобританию.

Карл III также давно интересуется историей ислама и вопросами межрелигиозного диалога. Еще в 1993 году он выступил в Оксфордском центре исламских исследований с речью о необходимости взаимопонимания между исламским и западным мирами.

В своей речи король назвал Оман одним из старейших союзников Великобритании и высоко оценил его роль в международной дипломатии.

Особое внимание он уделил отношениям двух стран, которые официально закреплены договором 1800 года. Король также рассказал о сотрудничестве нового поколения: принц Уильям и наследный принц Омана Тейязин бин Хейсам стали совместными покровителями экспедиции Jewel of Arabia, посвященной историческим маршрутам путешественников по Аравийскому полуострову.

Затронул Карл III и современные вызовы. По его словам, изменение климата преобразит мир, который нынешние поколения оставят потомкам, а искусственный интеллект способен принести как огромную пользу, так и серьезные опасности, если его развитие не будет сопровождаться мудростью и дальновидностью.

Торжественный прием прошел в зале Святого Георгия Виндзорского замка. Среди гостей были королева Камилла, принц Уильям, принцесса Кэтрин и представители оманской делегации.

Для гостей приготовили особые напитки, вдохновленные традицией оманского гостеприимства. Вместо привычного арабского кофе предложили чай с кардамоном, розой, финиками и виндзорским медом.

Во время официальной церемонии султану показали исторические предметы из Королевской коллекции, связанные с Оманом, в том числе книгу, подаренную королеве Виктории в 1875 году, и две акварели самого Карла III, написанные во время его поездки в Оман в 1995 году.

google news Подпишитесь на нас
Король Карл III на ужине в честь султана Омана прочитал на арабском слова пророка Мухаммеда

Близнецы, Весы, Скорпионы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на пятницу 23…
Король Карл III на ужине в честь султана Омана прочитал на арабском слова пророка Мухаммеда

Ни фотошопа, ни режиссёра: 18 фотографий, где всё совпало до смешного…

В мире

В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции
ВИДЕО
22 октября, 11:58
Король Карл III на ужине в честь султана Омана прочитал на арабском слова пророка Мухаммеда
22 октября, 10:58
«Это не я»: ИИ сумел отключить систему контроля и отказался в этом признаться
В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции
22 октября, 09:27 09:27
Илон Маск задумал слияние компаний Tesla и SpaceX - на кону 3,5 трлн долларов
В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции
22 октября, 08:57 08:57
Суд обязал Meta выплатить 25 млрд долларов за обман пользователей Facebook
В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции
21 октября, 19:58 19:58
Бронировать жилье через Booking.com может быть опаснее, чем кажется: начато расследование
В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции
21 октября, 19:28 19:28
Европа пересаживается на электромобили, а Норвегия почти отказалась от бензиновых машин
В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции
21 октября, 16:30 16:30
В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей
В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции
21 октября, 15:05 15:05
Сбор грецких орехов в Иране обернулся трагедией: четверо погибших и 327 пострадавших
В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции
21 октября, 14:05 14:05
В Финляндии умер стример, который ранил себя во время прямого эфира
В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции
21 октября, 13:40 13:40
The Beatles возвращаются в центр Ливерпуля: огромный новый музей откроют в 2028 году
В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции
21 октября, 12:30 12:30
В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции

Латвия

Рижская 1-я больница проведет бесплатный осмотр родинок в конце октября
22 октября, 11:30
Яунмокский замок приглашает вместе создать самый большой в мире рождественский венок
22 октября, 10:29
Кибератаки на латвийские сайты продолжаются: специалисты не исключают новых сбоев
Рижская 1-я больница проведет бесплатный осмотр родинок в конце октября
22 октября, 09:57 09:57
Из-за сбоя сайта Детской больницы записать ребенка к педиатру сейчас можно только по телефону
Рижская 1-я больница проведет бесплатный осмотр родинок в конце октября
22 октября, 08:29 08:29
В ночь на воскресенье Латвия перейдет на зимнее время: спать будем на час дольше
Рижская 1-я больница проведет бесплатный осмотр родинок в конце октября
22 октября, 07:59 07:59
Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными
Рижская 1-я больница проведет бесплатный осмотр родинок в конце октября
21 октября, 20:58 20:58
Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается
Рижская 1-я больница проведет бесплатный осмотр родинок в конце октября
21 октября, 20:28 20:28
После провала на выборах руководство Латвийского крестьянского союза решило уйти в отставку
Рижская 1-я больница проведет бесплатный осмотр родинок в конце октября
21 октября, 18:58 18:58
Почему Литва и Эстония обходятся без национального перевозчика, а Латвия вкладывает миллионы в airBaltic
Рижская 1-я больница проведет бесплатный осмотр родинок в конце октября
21 октября, 18:27 18:27
Поезда Vivi изменят расписание на четырех направлениях с 27 по 30 октября
Рижская 1-я больница проведет бесплатный осмотр родинок в конце октября
21 октября, 17:58 17:58
Минздрав Латвии просит 33 миллиона евро на кибербезопасность, пока не хватает денег на лекарства
Рижская 1-я больница проведет бесплатный осмотр родинок в конце октября
21 октября, 17:29 17:29
Рижская 1-я больница проведет бесплатный осмотр родинок в конце октября

ЧП

В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

«Хочу немного пожить для себя»: Тарантино написал сценарий десятого фильма, но не торопится со съёмками
21 октября, 13:40
The Beatles возвращаются в центр Ливерпуля: огромный новый музей откроют в 2028 году
«Хочу немного пожить для себя»: Тарантино написал сценарий десятого фильма, но не торопится со съёмками
20 октября, 18:27
Латвийский фильм «Уля» о легендарной баскетболистке покажут в Риме, Нью-Йорке и других городах мира
«Хочу немного пожить для себя»: Тарантино написал сценарий десятого фильма, но не торопится со съёмками
20 октября, 17:28
Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру
ФОТО
20 октября, 15:57
У «Оскара» нашли древнеегипетского двойника: мог ли бог Птах вдохновить создателя награды?
20 октября, 12:18
В пятницу с большим концертом в Риге выступит популярный диджей Борис Брейх
19 октября, 09:58
Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
18 октября, 14:10
«Уличный боец» побеждает, но главный сюрприз - документалка: что смотрят в кино США и Канады
18 октября, 10:49
«Хочу немного пожить для себя»: Тарантино написал сценарий десятого фильма, но не торопится со съёмками

Mixer

Юмор и приколы на утро четверга и Ассамблея ООН
22 октября, 11:41
Близнецы, Весы, Скорпионы и Девы в гороскопе Джорджии Николс на пятницу 23 октября
Юмор и приколы на утро четверга и Ассамблея ООН
22 октября, 11:32
Тест на характер: сыр покажет, кто вы - выдержанный мудрец, дерзкий авантюрист или просто плавленый сырок
Юмор и приколы на утро четверга и Ассамблея ООН
22 октября, 11:11
Не оставляйте их пустыми: какой привычный предмет в доме фэншуй связывает с утечкой денег и удачи
22 октября, 10:53
Рыбы, Девы, Стрельцы и Козероги в ультракоротком гороскопе на пятницу 23 октября (+совет)
22 октября, 10:39
Ни фотошопа, ни режиссёра: 18 фотографий, где всё совпало до смешного идеально
22 октября, 10:10
Близнецы, Девы, Весы и Раки в гороскопе Тамары Глобы на пятницу 23 октября
22 октября, 09:55
Вчерашний рис не станет кашей: жарю холодным и добавляю яйца в конце
22 октября, 09:30
Юмор и приколы на утро четверга и Ассамблея ООН

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь

Спорт

Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
21 октября, 08:27
Алена Остапенко поднялась на десять мест в мировом рейтинге, но получила травму на турнире в Китае
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
20 октября, 19:57
Роналду оштрафовали на 255 евро и отстранили на месяц от сборной Португалии
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас