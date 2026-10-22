Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус

Команда главы Пентагона Пита Хегсета сломала исторический напольный глобус диаметром около 76 см, которым пользовался военачальник времен Второй мировой войны и бывший президент США Дуайт Эйзенхауэр. Реликвию пытались перенести в кабинет министра без помощи специалистов, сообщает The Washington Post (WP).

По их информации, в Пентагоне хранятся два напольных глобуса, которые использовал Эйзенхауэр в годы Второй мировой войны. Один из них привлек внимание Хегсета, и он поручил своей команде перенести артефакт к нему в кабинет, не обращаясь к специалистам по работе с историческими предметами. Во время переноса глобус уронили, и от удара его ось пробила шар. На фотографиях, полученных газетой, видно повреждение на поверхности глобуса и фрагменты внешнего покрытия шара на полу рядом с ним.

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Газета отмечает, что обычно перемещение исторических предметов строго контролируют специалисты по работе с ними. Инцидент произошел в начале февраля во время частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна), из-за которого специалисты Центра военной истории ВС США находились в неоплачиваемых отпусках и не могли заняться транспортировкой глобуса. Команда Хегсета не дождалась их помощи и попыталась перенести глобус самостоятельно, однако из-за поломки артефакт так и не попал в кабинет министра.

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По информации издания, информация о случившемся не раскрывалась ранее, поскольку инцидент считают «позором внутри Военного министерства». Случай «моментально стал источником сплетен и шуток» внутри Пентагона, отмечает газета.

Дуайт Эйзенхауэр с 1943 по 1945 годы был верховным главнокомандующим экспедиционными войсками союзников в Западной Европе. С 1953 по 1961 годы занимал должность 34-го президента США.