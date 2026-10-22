22 октября 2026, 20:16

Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус

Команда Хегсета сломала принадлежавший Эйзенхауэру глобус

Команда главы Пентагона Пита Хегсета сломала исторический напольный глобус диаметром около 76 см, которым пользовался военачальник времен Второй мировой войны и бывший президент США Дуайт Эйзенхауэр. Реликвию пытались перенести в кабинет министра без помощи специалистов, сообщает The Washington Post (WP).

По их информации, в Пентагоне хранятся два напольных глобуса, которые использовал Эйзенхауэр в годы Второй мировой войны. Один из них привлек внимание Хегсета, и он поручил своей команде перенести артефакт к нему в кабинет, не обращаясь к специалистам по работе с историческими предметами. Во время переноса глобус уронили, и от удара его ось пробила шар. На фотографиях, полученных газетой, видно повреждение на поверхности глобуса и фрагменты внешнего покрытия шара на полу рядом с ним.

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Газета отмечает, что обычно перемещение исторических предметов строго контролируют специалисты по работе с ними. Инцидент произошел в начале февраля во время частичной приостановки работы федерального правительства (шатдауна), из-за которого специалисты Центра военной истории ВС США находились в неоплачиваемых отпусках и не могли заняться транспортировкой глобуса. Команда Хегсета не дождалась их помощи и попыталась перенести глобус самостоятельно, однако из-за поломки артефакт так и не попал в кабинет министра.

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По информации издания, информация о случившемся не раскрывалась ранее, поскольку инцидент считают «позором внутри Военного министерства». Случай «моментально стал источником сплетен и шуток» внутри Пентагона, отмечает газета.

Дуайт Эйзенхауэр с 1943 по 1945 годы был верховным главнокомандующим экспедиционными войсками союзников в Западной Европе. С 1953 по 1961 годы занимал должность 34-го президента США.

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