Европарламент присудил премию Сахарова Международному уголовному суду: в знак поддержки на фоне санкций США

Европейский парламент присудил Международному уголовному суду (МУС) премию имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», выразив поддержку суду после введения санкций США. Об этом сообщает Euronews.

Ежегодную премию Сахарова вручают людям и организациям, которые защищают права человека и основные свободы. Среди прежних лауреатов - южноафриканский лидер Нельсон Мандела и российский оппозиционный политик Алексей Навальный.

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Администрация президента США Дональда Трампа объявила о санкциях против МУС 9 октября. Это произошло после неоднократной критики суда со стороны Вашингтона из-за ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и расследования действий американских военнослужащих в Афганистане.

«Это послание надежды и сопротивления, адресованное Дональду Трампу. Мы не откажемся от верховенства права и международного правосудия. Мы будем поддерживать МУС столько, сколько потребуется», - заявила депутат Европарламента от Франции Хлоя Ридель, выдвинувшая суд на соискание премии.

Руководители политических групп Европарламента выбрали МУС из трёх финалистов. Другими кандидатами были танзанийский юрист Тунду Лиссу, подвергающийся политическим преследованиям, и иранские сёстры Таране и Ромине Рахими. Их номинация стала выражением поддержки людям, которые сталкиваются с репрессиями со стороны властей Ирана.

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МУС выдвинула на премию группа социалистов и демократов (S&D), а другие политические группы поддержали эту кандидатуру. Однако решение стало неожиданностью для некоторых депутатов, которые рассчитывали на победу Лиссу.

На прошлой неделе депутаты Европарламента из разных политических групп призвали председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен защитить суд, расположенный в Нидерландах, от американских санкций.

Они предложили задействовать «все инструменты, которыми мы располагаем», в том числе регламент ЕС о блокирующих мерах (Blocking Statute). Этот механизм призван защищать европейские компании и граждан от последствий определённых иностранных санкций.

9 октября глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала угрозу санкций против МУС «неприемлемой» и подтвердила приверженность Евросоюза нормам международного права. При этом конкретных мер в ответ на действия США ЕС пока не принял.