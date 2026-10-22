Дорогая жизнь и проблемы школ: немецкая молодежь планирует массовые протесты по образцу французских

Молодёжная инициатива Gen Z regelt призвала к общегерманскому дню протеста 31 октября. Акции анонсированы в 22 городах, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн и Франкфурт-на-Майне. Среди требований - доступная жизнь, дополнительные средства на образование и здравоохранение, защита климата и отказ от обязательного призыва.

Организаторы выступают против бюджетной экономии за счёт молодого поколения. Они обращают внимание на плохое состояние школ, рост повседневных расходов и трудности с получением психологической помощи. Сама инициатива непосредственно готовит выступления в пяти городах; в остальных к кампании присоединились местные группы.

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Мобилизация идёт преимущественно через социальные сети. По сообщению агентства dpa от 21 октября, на сайте движения об участии заявили более 10 тысяч человек. Однако насколько многочисленными окажутся демонстрации, пока неизвестно: онлайн-регистрация не означает фактическую явку.

Одним из источников вдохновения стали протесты во Франции. Как рассказал общественному вещателю SWR участник движения из Штутгарта, французские выступления укрепили его желание выйти на улицу и добиться, чтобы молодёжь услышали политики. При этом Gen Z regelt заявляет о мирном характере акций и отвергает насилие.

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Немецкие службы безопасности следят за возможными призывами к беспорядкам. В МВД Германии подчёркивают, что необходимо различать мирные молодёжные демонстрации и действия экстремистов, которые могут попытаться использовать протесты для насилия. При необходимости федеральная полиция поможет полиции земель.

В Штутгарте, где проведение акции уже заявлено властям, полиция на данный момент ожидает мирного выступления, сообщает SWR.