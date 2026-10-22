22 октября 2026, 17:59

Дорогая жизнь и проблемы школ: немецкая молодежь планирует массовые протесты по образцу французских

Дорогая жизнь и проблемы школ: немецкая молодежь планирует массовые протесты по образцу французских

Молодёжная инициатива Gen Z regelt призвала к общегерманскому дню протеста 31 октября. Акции анонсированы в 22 городах, включая Берлин, Гамбург, Мюнхен, Кёльн и Франкфурт-на-Майне. Среди требований - доступная жизнь, дополнительные средства на образование и здравоохранение, защита климата и отказ от обязательного призыва.

Организаторы выступают против бюджетной экономии за счёт молодого поколения. Они обращают внимание на плохое состояние школ, рост повседневных расходов и трудности с получением психологической помощи. Сама инициатива непосредственно готовит выступления в пяти городах; в остальных к кампании присоединились местные группы.

Читайте нас также

Мобилизация идёт преимущественно через социальные сети. По сообщению агентства dpa от 21 октября, на сайте движения об участии заявили более 10 тысяч человек. Однако насколько многочисленными окажутся демонстрации, пока неизвестно: онлайн-регистрация не означает фактическую явку.

Одним из источников вдохновения стали протесты во Франции. Как рассказал общественному вещателю SWR участник движения из Штутгарта, французские выступления укрепили его желание выйти на улицу и добиться, чтобы молодёжь услышали политики. При этом Gen Z regelt заявляет о мирном характере акций и отвергает насилие.

Читайте Mixer
Дорогая жизнь и проблемы школ: немецкая молодежь планирует массовые протесты по образцу французских

Выберите часы в этом тесте и выясните, почему ваша жизнь иногда похожа на…
Дорогая жизнь и проблемы школ: немецкая молодежь планирует массовые протесты по образцу французских

Когда всё пошло не так: 16 случаев, в которых ошибки обошлись очень дорого
Дорогая жизнь и проблемы школ: немецкая молодежь планирует массовые протесты по образцу французских

Вкус детства на кухне: готовим пышные пирожки с мясной начинкой
Дорогая жизнь и проблемы школ: немецкая молодежь планирует массовые протесты по образцу французских

Картинки со смыслом для тех, кто устал от развлечений

Немецкие службы безопасности следят за возможными призывами к беспорядкам. В МВД Германии подчёркивают, что необходимо различать мирные молодёжные демонстрации и действия экстремистов, которые могут попытаться использовать протесты для насилия. При необходимости федеральная полиция поможет полиции земель.

В Штутгарте, где проведение акции уже заявлено властям, полиция на данный момент ожидает мирного выступления, сообщает SWR.

 

google news Подпишитесь на нас
Дорогая жизнь и проблемы школ: немецкая молодежь планирует массовые протесты по образцу французских

Выберите часы в этом тесте и выясните, почему ваша жизнь иногда похожа на…
Дорогая жизнь и проблемы школ: немецкая молодежь планирует массовые протесты по образцу французских

Когда всё пошло не так: 16 случаев, в которых ошибки обошлись очень дорого

В мире

Илон Маск задумал слияние компаний Tesla и SpaceX - на кону 3,5 трлн долларов
22 октября, 17:59
Дорогая жизнь и проблемы школ: немецкая молодежь планирует массовые протесты по образцу французских
22 октября, 16:58
Не меняйте хороший телевизор из-за медленного Smart TV: когда приставка выгоднее
Илон Маск задумал слияние компаний Tesla и SpaceX - на кону 3,5 трлн долларов
22 октября, 16:36 16:36
В Китае представили робота-телохранителя: он владеет кунг-фу и может приподнять автомобиль
Илон Маск задумал слияние компаний Tesla и SpaceX - на кону 3,5 трлн долларов
22 октября, 16:00 16:00
Во Франции зафиксирован первый в мире случай заражения человека вирусом Шамонда
Илон Маск задумал слияние компаний Tesla и SpaceX - на кону 3,5 трлн долларов
22 октября, 15:00 15:00
Европарламент присудил премию Сахарова Международному уголовному суду: в знак поддержки на фоне санкций США
Илон Маск задумал слияние компаний Tesla и SpaceX - на кону 3,5 трлн долларов
22 октября, 14:05 14:05
Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года
Илон Маск задумал слияние компаний Tesla и SpaceX - на кону 3,5 трлн долларов
22 октября, 13:35 13:35
Вместо банов - легализация: во Франции учредили премию для книг, созданных с помощью ИИ
Илон Маск задумал слияние компаний Tesla и SpaceX - на кону 3,5 трлн долларов
22 октября, 13:05 13:05
В Ирландии призвали бабушек и дедушек не обнимать внуков без их согласия
Илон Маск задумал слияние компаний Tesla и SpaceX - на кону 3,5 трлн долларов
ВИДЕО
22 октября, 11:58 11:58
Король Карл III на ужине в честь султана Омана прочитал на арабском слова пророка Мухаммеда
Илон Маск задумал слияние компаний Tesla и SpaceX - на кону 3,5 трлн долларов
22 октября, 10:58 10:58
«Это не я»: ИИ сумел отключить систему контроля и отказался в этом признаться
Илон Маск задумал слияние компаний Tesla и SpaceX - на кону 3,5 трлн долларов
22 октября, 09:27 09:27
Илон Маск задумал слияние компаний Tesla и SpaceX - на кону 3,5 трлн долларов

Латвия

Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
22 октября, 17:26
В Риге можно бесплатно проверить родинки: как записаться на 29 октября
Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается
22 октября, 15:30 15:30
В пятницу будет пасмурно и дождливо, температура не поднимется выше +13 °C
Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается
22 октября, 14:35 14:35
Жители Латвии пессимистичнее всех в Балтии оценивают свое финансовое положение - опрос Citadele
Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается
22 октября, 12:30 12:30
В окрестностях Руцавы вырубили лес возрастом почти 400 лет: открыт уголовный процесс
Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается
22 октября, 11:30 11:30
Яунмокский замок приглашает вместе создать самый большой в мире рождественский венок
Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается
22 октября, 10:29 10:29
Кибератаки на латвийские сайты продолжаются: специалисты не исключают новых сбоев
Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается
22 октября, 09:57 09:57
Из-за сбоя сайта Детской больницы записать ребенка к педиатру сейчас можно только по телефону
Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается
22 октября, 08:29 08:29
В ночь на воскресенье Латвия перейдет на зимнее время: спать будем на час дольше
Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается
22 октября, 07:59 07:59
Мошенники за 9 месяцев выманили у жителей Латвии 10 млн евро: какие схемы оказались самыми опасными
Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается
21 октября, 20:58 20:58
Выходные в Латвии пройдут под знаком дождей, однако сильного похолодания не ожидается

ЧП

В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
22 октября, 14:05
Названы самые страшные фильмы ужасов в истории: лидер рейтинга не меняется уже четыре года
Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
22 октября, 13:35
Вместо банов - легализация: во Франции учредили премию для книг, созданных с помощью ИИ
Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
21 октября, 13:40
The Beatles возвращаются в центр Ливерпуля: огромный новый музей откроют в 2028 году
20 октября, 18:27
Латвийский фильм «Уля» о легендарной баскетболистке покажут в Риме, Нью-Йорке и других городах мира
20 октября, 17:28
Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру
ФОТО
20 октября, 15:57
У «Оскара» нашли древнеегипетского двойника: мог ли бог Птах вдохновить создателя награды?
20 октября, 12:18
В пятницу с большим концертом в Риге выступит популярный диджей Борис Брейх
19 октября, 09:58
Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену

Mixer

Яблоки, корица и тонкое тесто: осенняя выпечка, ради которой стоит включить духовку
22 октября, 16:58
Выберите часы в этом тесте и выясните, почему ваша жизнь иногда похожа на бесконечный понедельник
Яблоки, корица и тонкое тесто: осенняя выпечка, ради которой стоит включить духовку
22 октября, 16:28
Когда всё пошло не так: 16 случаев, в которых ошибки обошлись очень дорого
Яблоки, корица и тонкое тесто: осенняя выпечка, ради которой стоит включить духовку
22 октября, 15:58
Вкус детства на кухне: готовим пышные пирожки с мясной начинкой
22 октября, 15:28
Картинки со смыслом для тех, кто устал от развлечений
22 октября, 14:58
Тест по шахматам раскроет ваш характер: вы король жизни, ферзь интриг или пешка с тайными амбициями?
22 октября, 14:28
Стилисты назвали 12 привычек в одежде, которые портят впечатление от образа
22 октября, 13:58
Эти 5 парфюмов покорили ценителей и не потеряют актуальности в 2027 году
22 октября, 13:28
Яблоки, корица и тонкое тесто: осенняя выпечка, ради которой стоит включить духовку

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
22 октября, 18:00
«Зеленая лампа»: за два дня для Николь из Даугавпилса полностью собрана нужная сумма. Спасибо всем!
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии

Спорт

Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
21 октября, 08:27
Алена Остапенко поднялась на десять мест в мировом рейтинге, но получила травму на турнире в Китае
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
20 октября, 19:57
Роналду оштрафовали на 255 евро и отстранили на месяц от сборной Португалии
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас