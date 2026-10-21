21 октября 2026, 08:59 Валерия Леонова

В Париже продлили комендантский час, а для охраны порядка во Франции привлекут военных

В Париже продлили комендантский час, а для охраны порядка во Франции привлекут военных

После масштабных беспорядков во Франции власти продолжают усиливать меры безопасности. В отдельных районах Парижа на ночь с 20 на 21 октября был продлен комендантский час, а к новым массовым демонстрациям, намеченным на субботу, 24 октября, правительство намерено привлечь военнослужащих.

Как сообщает Euronews, министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил о дополнительных мерах безопасности после столкновений демонстрантов с полицией, поджогов и разграбления магазинов, произошедших 17-18 октября.

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Ограничения введены не во всем Париже, а в отдельных районах столицы. Согласно официальной информации городских властей, комендантский час был продлен на ночь 20 октября и завершился в 6 утра в среду. Ограничения действовали с 23:00 на площади Республики и в районе Ле-Аль.  Однако другие ограничения остаются в силе до 22 октября.

В полиции не исключают их дальнейшего продления, если ситуация потребует дополнительных мер безопасности

Префектура полиции также опубликовала распоряжение, запрещающее присутствие и передвижение лиц, участвующих в несанкционированных собраниях, шествиях и демонстрациях в 13 районах Парижа, начиная с 20:00 вторника до утра среды.

Находиться в этих местах в ночное время разрешено местным жителям, работающим гражданам и сотрудникам экстренных служб.

Аналогичные ограничения введены и в других французских городах, пострадавших от беспорядков.

Власти Франции готовятся к новой волне протестов 24 октября

Во время своего выступления 19 октября премьер-министр Себастьен Лекорню пообещал значительно усилить меры безопасности и не исключил возможность введения чрезвычайного положения, если ситуация того потребует.

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Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что для этого будут задействованы военнослужащие антитеррористической операции Sentinelle («Часовой»).

При этом военные не будут заниматься разгоном демонстраций. Их основной задачей станет охрана важных объектов, что позволит направить больше полицейских и жандармов непосредственно в районы проведения протестных акций.

Власти также намерены использовать дополнительные подразделения полиции и жандармерии, вертолеты, бронемашины Centaure и водометы.

Кроме того, рассматривается возможность запрета демонстраций, организаторы которых не смогут гарантировать соблюдение общественного порядка.

Более 2500 задержанных и тысячи пострадавших предприятий

Массовые выступления 17 октября были связаны с недовольством ростом стоимости жизни, высокими ценами на топливо и проблемами в системе образования.

По данным МВД Франции, в демонстрациях участвовали около 550 тысяч человек. В ряде городов мирные акции переросли в столкновения с полицией, поджоги и разграбление магазинов.

В результате беспорядков по всей стране были задержаны около 2500 человек. Число пострадавших от мародерства предприятий, по словам министра торговли Сержа Папина, оценивается как минимум в 3 000.

По данным Associated Press, к полудню 20 октября 149 человек уже были заключены под стражу. Более 800 задержанных предстали перед прокуратурой, а в Париже таких было около 300.

Французские власти признали недостатки в подготовке полиции к массовым выступлениям. Национальное собрание намерено провести расследование обстоятельств беспорядков и действий правоохранительных органов. Его результаты ожидаются до конца года.

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