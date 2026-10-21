В Финляндии умер стример, который ранил себя во время прямого эфира

В Финляндии умер стример, который на прошлой неделе ранил себя во время прямого эфира в городе Котка. О его смерти, наступившей 20 октября, сообщает издание Iltalehti со ссылкой на Агентство цифровой информации и учета населения Финляндии.

Инцидент произошел незадолго до полуночи 15 октября, в четверг. В экстренную службу поступило несколько сообщений о человеке, который во время прямой трансляции вел себя неадекватно и причинял себе вред.

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На место происшествия прибыли полицейские и скорая помощь. Позже мужчину доставили в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

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Iltalehti не называет имя стримера. По данным издания, его подозревали в совершении тяжких преступлений. При этом полиция не усмотрела состава преступления в действиях, связанных с самим инцидентом 15 октября.

Мужчина был известен прямыми трансляциями, во время которых нередко появлялся в состоянии алкогольного опьянения и выглядел дезориентированным.

В Финляндии для обозначения подобного контента используют термин rappiostriimaus. Так называют трансляции, в которых люди демонстрируют свою жизнь, связанную с употреблением психоактивных веществ и другими формами саморазрушительного поведения. Такие эфиры привлекают аудиторию, которая следит за происходящим в режиме реального времени.