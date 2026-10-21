21 октября 2026, 16:30 Наталья Гудемчук

В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей

В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей
postimees.ee

В Эстонии хотят упростить получение гражданства для детей, родившихся в стране у родителей-неграждан. По новым правилам, для предоставления ребенку эстонского гражданства достаточно будет, чтобы хотя бы один из родителей прожил в стране не менее пяти лет. Об этом сообщает Rus.Postimees.

Одновременно власти намерены ужесточить правила для взрослых претендентов на гражданство: им придется подтверждать, что Эстония действительно является их основным местом жительства.

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По действующему закону ребенок, родившийся в Эстонии у родителей-неграждан, получает эстонское гражданство с рождения, если оба родителя к этому моменту законно прожили в стране не менее пяти лет.

Если один из родителей прожил в Эстонии, например, десять лет, а второй - только три года, ребенок не получает гражданства. Поправки должны устранить эту проблему.

После вступления изменений в силу будет достаточно, чтобы один из родителей-неграждан законно прожил в Эстонии не менее пяти лет. Второй родитель также должен будет иметь вид на жительство в стране, однако требование о пятилетнем сроке проживания на него распространяться не будет.

Как пояснила Rus.Postimees советник отдела пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Сийри Лесков, подобные случаи действительно встречались на практике.

Сейчас в Эстонии живут семеро детей, которые остались без гражданства именно потому, что один из их родителей к моменту рождения ребенка прожил в стране менее пяти лет.

МВД не раскрывает подробности историй этих семи детей, поскольку из-за небольшого числа случаев дополнительные сведения о семьях могли бы позволить установить их личности. В министерстве уточнили лишь, что во всех случаях не было выполнено требование о пятилетнем проживании.

Законопроект также предусматривает изменения для детей, родители которых на момент их рождения еще не выполнили требование о пятилетнем проживании в Эстонии.

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Сейчас, даже если родители впоследствии выполняют это условие, ребенок не может получить эстонское гражданство в упрощенном порядке.

После принятия поправок родители смогут подать заявление на получение гражданства для ребенка, как только сами выполнят требование о пятилетнем проживании в стране.

Дети младше 15 лет, родившиеся до 1 января 2027 года и постоянно проживающие в Эстонии, смогут получить эстонское гражданство, если хотя бы один из родителей-неграждан прожил в стране не менее пяти лет.

Родители смогут отказаться от предоставленного ребенку гражданства только в том случае, если докажут, что у него уже есть гражданство другого государства. Таким образом, отказаться от эстонского гражданства и тем самым вновь оставить ребенка без гражданства будет нельзя.

Законопроект также предусматривает более четкие требования к взрослым, которые хотят получить эстонское гражданство путем натурализации.

Как и прежде, претендент должен будет прожить в Эстонии не менее восьми лет, из которых последние пять лет - постоянно. При этом в законе отдельно закрепят, что в этот период основное место жительства человека должно действительно находиться в Эстонии.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что в последние годы за гражданством Эстонии стали обращаться люди с долгосрочным видом на жительство, которые фактически постоянно живут за границей и проводят в Эстонии лишь несколько дней в году.

 

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