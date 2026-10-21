21 октября 2026, 12:30 Наталья Гудемчук

В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции

В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции

OpenAI начала внедрять в ChatGPT функцию блокировки переписок. Пользователи смогут скрывать отдельные диалоги из общей истории и защищать доступ к ним четырёхзначным PIN-кодом. Об этом сообщает TechCrunch.

Защищённые чаты не будут отображаться в обычной истории переписки, списке закреплённых диалогов и результатах общего поиска. Найти их можно в разделе Projects → Locked chats. На поддерживаемых мобильных устройствах вместо PIN-кода можно использовать Face ID, Touch ID или стандартный способ разблокировки устройства.

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Функция постепенно станет доступной пользователям всех тарифных планов, в том числе бесплатного Free, а также Go, Plus, Pro, Business, Enterprise и Edu.

При этом блокировка не означает, что переписка получит дополнительную защиту в виде сквозного шифрования или отдельного зашифрованного хранилища. Она также не изменит сроки хранения данных и настройки использования переписки для улучшения моделей OpenAI.

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В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции

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Особое внимание компания обращает на последствия сброса PIN-кода. Если пользователь забудет код и решит сбросить его, все защищённые чаты, файлы и информация из памяти, сохранённая только в этих диалогах, будут безвозвратно удалены. Служба поддержки OpenAI не сможет восстановить эти данные. При этом само по себе забытое сочетание цифр не приводит к удалению переписки - данные теряются именно при сбросе кода.

В июле 2025 года глава OpenAI Сэм Альтман предупреждал, что переписка с ChatGPT может быть раскрыта по судебному запросу. Он выступал за то, чтобы общение с чат-ботами получило такой же уровень конфиденциальности, как консультации у психотерапевта.

Новая функция позволяет ограничить доступ к отдельным диалогам, но не меняет действующие правила обработки и хранения данных. Поэтому блокировка чатов сама по себе не гарантирует их полной конфиденциальности.

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В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции

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