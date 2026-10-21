Сбор грецких орехов в Иране обернулся трагедией: четверо погибших и 327 пострадавших

В Иране с начала сезона сбора грецких орехов 327 человек получили травмы при падении с деревьев, четверо из них скончались. Об этом сообщает иранское агентство YJC со ссылкой на данные медицинских служб.

Больше всего пострадавших зарегистрировано в провинции Хамадан на западе страны. В округе Туйсеркан травмы получили 126 человек, и там же произошли четыре смертельных случая. В Нахаванде пострадали 98 человек, в Малайере - 77, в Хамадане - 23. Ещё три человека получили травмы в округе Бахар.

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Сезон сбора грецких орехов в Иране продолжается с сентября до конца октября. Чтобы собрать урожай, люди забираются на деревья, которые могут достигать 25 метров в высоту, а в отдельных случаях - 35 метров. Падения могут приводить к тяжёлым травмам и гибели людей.

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Иран входит в число крупнейших производителей грецких орехов в мире. При этом сбор урожая по-прежнему нередко проводят традиционными методами, связанными с риском падения с высоты.

Несчастные случаи происходят и в других отраслях пищевого производства. Осенью 2023 года в Италии винодел погиб, пытаясь спасти коллегу, потерявшего сознание в резервуаре с вином.