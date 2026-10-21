После беспорядков в Италии ужесточили законы, а в Милан направят еще 500 военных

Правительство Италии одобрило новые меры безопасности после массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами магазинов и столкновениями с полицией.

В стране расширяют возможности превентивного задержания, ужесточают наказания за насилие во время демонстраций и вводят дополнительные меры ответственности для несовершеннолетних и их родителей.

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Как сообщает итальянское агентство ANSA, соответствующий указ правительство премьер-министра Джорджи Мелони одобрило во вторник, 20 октября.

Одно из главных нововведений - уголовная ответственность за организованное насилие во время публичных демонстраций.

Участникам акций, которые применяют палки, бросают камни или другие предметы, создавая угрозу окружающим, грозит от двух до пяти лет лишения свободы и штраф до 20 тысяч евро. Наказание будет строже, если нарушители скрывают лица или причиняют ущерб общественной инфраструктуре.

Еще более суровые санкции предусмотрены для организаторов групп, создаваемых с целью совершения насильственных действий на демонстрациях. В том числе речь идет об организации таких групп через социальные сети. За это может грозить от четырех до двенадцати лет заключения.

Что изменится для несовершеннолетних

Новые правила расширяют возможности полиции по превентивному задержанию людей, представляющих угрозу общественной безопасности. Такие меры смогут применяться и к подросткам, достигшим 16 лет.

Кроме того, для несовершеннолетних старше 14 лет вводится презумпция способности осознавать значение своих действий. Это должно упростить привлечение подростков к уголовной ответственности, хотя возможность доказать обратное сохраняется.

Отдельные меры касаются родителей. Если несовершеннолетний участвует в насилии во время демонстрации, родителям может грозить штраф от 500 до 1000 евро. При повторном нарушении сумма может удваиваться.

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Родителей также могут обязать возместить ущерб, причиненный их детьми чужому имуществу.

В Милан направят еще 500 военнослужащих

Для усиления безопасности в Милане правительство решило дополнительно направить 500 военнослужащих. Они будут находиться в городе до 31 декабря. На эти цели предусмотрено 4,7 миллиона евро.

Первоначально обсуждалась возможность предоставить военным дополнительные полицейские полномочия, однако, по данным ANSA, от этой идеи отказались после возражений со стороны канцелярии президента Италии Серджо Маттареллы.

Что произошло в Италии

Поводом для ужесточения мер стали беспорядки, вспыхнувшие в Милане и других итальянских городах 17-18 октября.

Первоначально мирные выступления, участники которых выражали недовольство ростом стоимости жизни и качеством государственных услуг, в ряде мест переросли в столкновения с правоохранителями.

Группы молодых людей громили витрины, грабили магазины, поджигали мусорные контейнеры и забрасывали полицейских камнями и бутылками.

По данным ANSA, за два дня были задержаны более 270 человек, около 80% из них - несовершеннолетние.

Власти опасаются повторения беспорядков во время новых демонстраций и рассчитывают, что дополнительные меры помогут предотвратить насилие.