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Масштабный сбой Google Cloud во вторник нарушил работу Revolut и других банков: что известно

Масштабный сбой Google Cloud во вторник нарушил работу Revolut и других банков: что известно

Крупный технический сбой в облачной инфраструктуре Google 20 октября вызвал серьезные перебои в работе банковских и других онлайн-сервисов. Среди пострадавших оказался популярный в Европе цифровой банк Revolut, клиенты которого столкнулись с проблемами при оплате покупок, переводе денег и снятии наличных.

Как сообщает Reuters, неполадки были связаны с работой Google Cloud в Лондоне, инфраструктурой которого пользуются различные компании и организации.

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Что произошло с Revolut

Утром во вторник пользователи Revolut начали сообщать о невозможности войти в приложение, совершить платежи банковскими картами, перевести деньги или снять наличные в банкоматах. Возникали также проблемы с обменом валют и операциями с ценными бумагами.

В Revolut подтвердили технические неполадки и заверили, что деньги и персональные данные клиентов находятся в безопасности.

Однако восстановление работы банка затянулось. По информации Reuters, к вечеру вторника часть сервисов вновь заработала, но большинство услуг, включая карточные платежи и переводы, все еще были отмечены как недоступные или работающие с перебоями.

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Причиной неполадок стала проблема с электроснабжением, затронувшая инфраструктуру Google Cloud в лондонском облачном районе. Из-за этого возникли сбои в работе различных интернет-сервисов, использующих облачные технологии Google.

Согласно официальной информации Google Cloud, технический инцидент продолжался 7 часов 52 минуты. После устранения неполадок компания объявила о восстановлении доступности своих облачных сервисов.

Проблемы затронули также клиентов британских банков Lloyds, Halifax и HSBC.

Перебои наблюдались в работе служб доставки, включая DPD, сайтов по поиску недвижимости и ряда государственных сервисов Великобритании.

Особенно серьезные последствия возникли в судебной системе страны: из-за технических проблем были нарушены дистанционные судебные заседания, для проведения которых используется специальная видеоплатформа.

Происшествие вновь привлекло внимание к зависимости банков, госучреждений и других организаций от облачной инфраструктуры крупных технологических компаний. Сбой в одном из центров обработки данных способен нарушить работу множества не связанных сервисов.

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