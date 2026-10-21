Европа пересаживается на электромобили, а Норвегия почти отказалась от бензиновых машин

По данным Reuters, на которые ссылается Delo.ua, за месяц в Европе зарегистрировали 300 202 новых аккумуляторных электромобиля. С начала 2026 года их число достигло 1,98 млн - на 38,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Франция и Германия наращивают продажи

Среди крупнейших европейских экономик заметный рост демонстрирует Франция. В сентябре там зарегистрировали 65 243 новых электромобиля, а их доля на рынке достигла 41,7%. В Германии показатель составил 34,6% при 88 724 регистрациях.

Рост продаж происходит на фоне дискуссий о европейской экологической политике. Франция и Германия договорились добиваться смягчения предложенных Евросоюзом правил по автомобильным выбросам.

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Норвегия остается лидером электрификации

Самые высокие показатели по-прежнему у стран Северной Европы. В Норвегии доля полностью электрических автомобилей среди новых регистраций достигла рекордных 98,8%. В Дании она составила 88,8%, в Финляндии - 62,7%, а в Швеции - 49%.

Почти половина новых зарегистрированных автомобилей также приходится на электромобили в Ирландии, Португалии, Бельгии и Нидерландах. Эти показатели заметно превышают результаты ряда других европейских рынков.

Италия и Польша отстают от общеевропейского тренда

Несмотря на общий рост, переход на электротранспорт остается неравномерным. В Чехии доля электромобилей среди новых регистраций составляет 11,2%, в Италии - 7,6%, а в Польше - всего 6,2%.

Таким образом, европейский рынок продолжает двигаться в сторону электротранспорта, но темпы перехода существенно различаются. На одних рынках электромобили уже практически вытеснили автомобили с другими типами двигателей из числа новых регистраций, тогда как в других их доля остается небольшой.