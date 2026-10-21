Бронировать жилье через Booking.com может быть опаснее, чем кажется: начато расследование

Особое внимание регулятор уделит тому, как компания оценивает риски мошенничества и проверяет объявления об объектах, для сдачи которых могут отсутствовать необходимые лицензии. Еврокомиссия также выяснит, насколько надежно Booking.com защищает пользовательские данные от злоумышленников, которые могут использовать их для обмана клиентов.

Читайте нас также Google News Facebook

«Европейцы должны иметь возможность бронировать жилье, не опасаясь стать жертвами мошенников», - заявила еврокомиссар по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Читайте

Отдельная часть расследования касается рекламы на платформе. Владельцы некоторых объектов могут платить за более высокие позиции в результатах поиска, однако Еврокомиссия подозревает, что такие предложения не всегда имеют четкую маркировку рекламного контента.

Это первое расследование в отношении Booking.com, начатое в рамках европейского Закона о цифровых услугах (DSA). Теперь регулятору предстоит установить, соблюдает ли компания требования законодательства и достаточно ли мер принимает для защиты пользователей.