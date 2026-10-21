Бронировать жилье через Booking.com может быть опаснее, чем кажется: начато расследование

Европейская комиссия начала расследование в отношении Booking.com, чтобы выяснить, достаточно ли платформа защищает пользователей от мошенников. Проверка касается поддельных объявлений о жилье, фишинговых атак и возможных нарушений правил размещения рекламы. Результаты могут повлиять на то, насколько безопасно европейцам бронировать жилье через сервис.
Особое внимание регулятор уделит тому, как компания оценивает риски мошенничества и проверяет объявления об объектах, для сдачи которых могут отсутствовать необходимые лицензии. Еврокомиссия также выяснит, насколько надежно Booking.com защищает пользовательские данные от злоумышленников, которые могут использовать их для обмана клиентов.
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«Европейцы должны иметь возможность бронировать жилье, не опасаясь стать жертвами мошенников», - заявила еврокомиссар по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.
Отдельная часть расследования касается рекламы на платформе. Владельцы некоторых объектов могут платить за более высокие позиции в результатах поиска, однако Еврокомиссия подозревает, что такие предложения не всегда имеют четкую маркировку рекламного контента.
Это первое расследование в отношении Booking.com, начатое в рамках европейского Закона о цифровых услугах (DSA). Теперь регулятору предстоит установить, соблюдает ли компания требования законодательства и достаточно ли мер принимает для защиты пользователей.