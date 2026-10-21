21 октября 2026, 19:58

Бронировать жилье через Booking.com может быть опаснее, чем кажется: начато расследование

Бронировать жилье через Booking.com может быть опаснее, чем кажется: начато расследование

Европейская комиссия начала расследование в отношении Booking.com, чтобы выяснить, достаточно ли платформа защищает пользователей от мошенников. Проверка касается поддельных объявлений о жилье, фишинговых атак и возможных нарушений правил размещения рекламы. Результаты могут повлиять на то, насколько безопасно европейцам бронировать жилье через сервис.

Особое внимание регулятор уделит тому, как компания оценивает риски мошенничества и проверяет объявления об объектах, для сдачи которых могут отсутствовать необходимые лицензии. Еврокомиссия также выяснит, насколько надежно Booking.com защищает пользовательские данные от злоумышленников, которые могут использовать их для обмана клиентов.

Читайте нас также

«Европейцы должны иметь возможность бронировать жилье, не опасаясь стать жертвами мошенников», - заявила еврокомиссар по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

Читайте Mixer
Бронировать жилье через Booking.com может быть опаснее, чем кажется: начато расследование

Юмор за день и фактическая погода
Бронировать жилье через Booking.com может быть опаснее, чем кажется: начато расследование

Девы, Рыбы, Козероги и Скорпионы в гороскопе на четверг 22 октября
Бронировать жилье через Booking.com может быть опаснее, чем кажется: начато расследование

Тест на перемены в жизни: какой винтажный звонок вы выберете, если судьба…
Бронировать жилье через Booking.com может быть опаснее, чем кажется: начато расследование

Фотошоп или реальность? 15 фотографий, которые отказываются подчиняться…

Отдельная часть расследования касается рекламы на платформе. Владельцы некоторых объектов могут платить за более высокие позиции в результатах поиска, однако Еврокомиссия подозревает, что такие предложения не всегда имеют четкую маркировку рекламного контента.

Это первое расследование в отношении Booking.com, начатое в рамках европейского Закона о цифровых услугах (DSA). Теперь регулятору предстоит установить, соблюдает ли компания требования законодательства и достаточно ли мер принимает для защиты пользователей.

google news Подпишитесь на нас
Бронировать жилье через Booking.com может быть опаснее, чем кажется: начато расследование

Юмор за день и фактическая погода
Бронировать жилье через Booking.com может быть опаснее, чем кажется: начато расследование

Девы, Рыбы, Козероги и Скорпионы в гороскопе на четверг 22 октября

В мире

В Париже продлили комендантский час, а для охраны порядка во Франции привлекут военных
21 октября, 19:58
Бронировать жилье через Booking.com может быть опаснее, чем кажется: начато расследование
21 октября, 19:28
Европа пересаживается на электромобили, а Норвегия почти отказалась от бензиновых машин
В Париже продлили комендантский час, а для охраны порядка во Франции привлекут военных
21 октября, 16:30 16:30
В Эстонии планируют окончательно ликвидировать статус неграждан для новорожденных детей
В Париже продлили комендантский час, а для охраны порядка во Франции привлекут военных
21 октября, 15:05 15:05
Сбор грецких орехов в Иране обернулся трагедией: четверо погибших и 327 пострадавших
В Париже продлили комендантский час, а для охраны порядка во Франции привлекут военных
21 октября, 14:05 14:05
В Финляндии умер стример, который ранил себя во время прямого эфира
В Париже продлили комендантский час, а для охраны порядка во Франции привлекут военных
21 октября, 13:40 13:40
The Beatles возвращаются в центр Ливерпуля: огромный новый музей откроют в 2028 году
В Париже продлили комендантский час, а для охраны порядка во Франции привлекут военных
21 октября, 12:30 12:30
В ChatGPT появятся чаты с PIN-кодом: что важно знать о новой функции
В Париже продлили комендантский час, а для охраны порядка во Франции привлекут военных
21 октября, 11:28 11:28
Авиабилеты в Европе могут подорожать на 20%: глава Ryanair предупредил о рекордном росте цен
В Париже продлили комендантский час, а для охраны порядка во Франции привлекут военных
21 октября, 10:59 10:59
После беспорядков в Италии ужесточили законы, а в Милан направят еще 500 военных
В Париже продлили комендантский час, а для охраны порядка во Франции привлекут военных
21 октября, 10:30 10:30
Четыре картины Пикассо выставят на аукцион в Нью-Йорке: их оценили в десятки миллионов долларов
В Париже продлили комендантский час, а для охраны порядка во Франции привлекут военных
21 октября, 08:59 08:59
В Париже продлили комендантский час, а для охраны порядка во Франции привлекут военных

Латвия

В Латвию сегодня прибывает наследная принцесса Швеции Виктория: программа визита
21 октября, 18:58
Почему Литва и Эстония обходятся без национального перевозчика, а Латвия вкладывает миллионы в airBaltic
21 октября, 18:27
Поезда Vivi изменят расписание на четырех направлениях с 27 по 30 октября
В Латвию сегодня прибывает наследная принцесса Швеции Виктория: программа визита
21 октября, 17:58 17:58
Минздрав Латвии просит 33 миллиона евро на кибербезопасность, пока не хватает денег на лекарства
В Латвию сегодня прибывает наследная принцесса Швеции Виктория: программа визита
21 октября, 17:29 17:29
Рижская 1-я больница проведет бесплатный осмотр родинок в конце октября
В Латвию сегодня прибывает наследная принцесса Швеции Виктория: программа визита
21 октября, 16:58 16:58
В центре Риги Nissan вылетел на тротуар и врезался в стену дома рядом с детской площадкой
В Латвию сегодня прибывает наследная принцесса Швеции Виктория: программа визита
21 октября, 16:05 16:05
До +15 градусов и без существенных осадков: какая погода ждет Латвию в четверг
В Латвию сегодня прибывает наследная принцесса Швеции Виктория: программа визита
21 октября, 15:39 15:39
В Екабпилсе задержали пьяного водителя, который перевозил человека на крыше BMW
В Латвию сегодня прибывает наследная принцесса Швеции Виктория: программа визита
21 октября, 14:30 14:30
На следующей неделе изменится расписание поездов в Юрмалу и Айзкраукле
В Латвию сегодня прибывает наследная принцесса Швеции Виктория: программа визита
21 октября, 13:00 13:00
В 2026 году в Латвии выявили 66 случаев нелегальной торговли лекарствами
В Латвию сегодня прибывает наследная принцесса Швеции Виктория: программа визита
21 октября, 09:57 09:57
Правительство выделило еще 5 млн евро на компенсируемые лекарства
В Латвию сегодня прибывает наследная принцесса Швеции Виктория: программа визита
21 октября, 09:28 09:28
В Латвию сегодня прибывает наследная принцесса Швеции Виктория: программа визита

ЧП

В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
20 октября, 20:48
В Египте автобус столкнулся с грузовиком: 13 человек погибли, 34 пострадали
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

«Хочу немного пожить для себя»: Тарантино написал сценарий десятого фильма, но не торопится со съёмками
21 октября, 13:40
The Beatles возвращаются в центр Ливерпуля: огромный новый музей откроют в 2028 году
«Хочу немного пожить для себя»: Тарантино написал сценарий десятого фильма, но не торопится со съёмками
20 октября, 18:27
Латвийский фильм «Уля» о легендарной баскетболистке покажут в Риме, Нью-Йорке и других городах мира
«Хочу немного пожить для себя»: Тарантино написал сценарий десятого фильма, но не торопится со съёмками
20 октября, 17:28
Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру
ФОТО
20 октября, 15:57
У «Оскара» нашли древнеегипетского двойника: мог ли бог Птах вдохновить создателя награды?
20 октября, 12:18
В пятницу с большим концертом в Риге выступит популярный диджей Борис Брейх
19 октября, 09:58
Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
18 октября, 14:10
«Уличный боец» побеждает, но главный сюрприз - документалка: что смотрят в кино США и Канады
18 октября, 10:49
«Хочу немного пожить для себя»: Тарантино написал сценарий десятого фильма, но не торопится со съёмками

Mixer

Мир полон сюрпризов: 17 фотографий, заставляющих присмотреться к привычным вещам
21 октября, 19:05
Юмор за день и фактическая погода
Мир полон сюрпризов: 17 фотографий, заставляющих присмотреться к привычным вещам
21 октября, 18:10
Девы, Рыбы, Козероги и Скорпионы в гороскопе на четверг 22 октября
Мир полон сюрпризов: 17 фотографий, заставляющих присмотреться к привычным вещам
21 октября, 16:58
Тест на перемены в жизни: какой винтажный звонок вы выберете, если судьба уже звонит, а вы притворяетесь, что никого нет
21 октября, 16:58
Фотошоп или реальность? 15 фотографий, которые отказываются подчиняться законам физики
21 октября, 15:58
Крысам - фиалки, а Драконам - экзотика: выбираем растения по китайскому гороскопу
21 октября, 15:28
Как приготовить картошку по-новому: простой салат с сыром фета и лимоном
21 октября, 14:58
Тест на внутреннюю устойчивость: монстера, кактус или фикус подскажут, почему вы ещё не сбежали в лес
21 октября, 14:26
Мир полон сюрпризов: 17 фотографий, заставляющих присмотреться к привычным вещам

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
21 октября, 12:00
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит ни слова. Нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь

Спорт

Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
21 октября, 08:27
Алена Остапенко поднялась на десять мест в мировом рейтинге, но получила травму на турнире в Китае
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
20 октября, 19:57
Роналду оштрафовали на 255 евро и отстранили на месяц от сборной Португалии
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас