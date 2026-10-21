Авиабилеты в Европе могут подорожать на 20%: глава Ryanair предупредил о рекордном росте цен

Путешествия по Европе в следующем году могут стать заметно дороже. Генеральный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири предупредил, что в 2027 году стоимость авиабилетов может вырасти на 10-20%. По его оценке, европейскую авиацию ожидает самое значительное подорожание перелетов за всю историю.

Как сообщает Reuters, такой прогноз О’Лири озвучил во вторник, 20 октября, на пресс-конференции в Брюсселе.

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Главной причиной ожидаемого повышения цен руководитель Ryanair назвал резкий рост стоимости авиационного топлива. Авиакомпании вынуждены тратить все больше средств на его закупку, и часть дополнительных расходов неизбежно будет переложена на пассажиров.

При этом, по мнению О’Лири, даже значительное повышение стоимости билетов не позволит перевозчикам полностью компенсировать возросшие расходы.

Почему авиабилеты могут подорожать именно в 2027 году

Многие европейские авиакомпании заранее заключают контракты на закупку топлива по фиксированным ценам. Это позволяет им временно защититься от резких колебаний стоимости нефти.

У Ryanair до марта 2027 года таким образом обеспечено около 80% потребностей в топливе по цене 67 долларов за баррель.

Однако в следующем финансовом году ситуация существенно изменится. По словам О’Лири, от колебаний цен будут защищены только 15% топливных потребностей компании. Остальные 85% окажутся зависимыми от рыночной стоимости топлива.

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Аналогичная ситуация складывается и у многих других европейских авиаперевозчиков.

Дополнительным фактором подорожания может стать сокращение предложения на европейском авиационном рынке

О’Лири ожидает, что из-за финансовых трудностей, банкротств и объединения авиакомпаний количество доступных пассажирских мест уменьшится. Это способно усилить давление на цены.

Ситуацию осложняет и повышение авиационных налогов в отдельных странах.

Например, Ryanair уже объявила о сокращении зимней программы полетов в Бельгии: компания уберет 20 маршрутов и более миллиона пассажирских мест. Такое решение связано с повышением авиационного налога с 2 до 7 евро.

Таким образом, прогнозируемое подорожание касается не только Ryanair, но и европейского рынка авиаперевозок в целом.

При этом речь пока идет именно о прогнозе руководителя авиакомпании, а не об объявленном повышении тарифов на конкретные рейсы.