20 октября 2026, 10:29

Землю ждет однодневная магнитная буря, после которой обстановка улучшится

Землю ждет однодневная магнитная буря, после которой обстановка улучшится

После короткого периода спокойной геомагнитной обстановки Землю ждет новая магнитная буря. По прогнозу, она начнется 21 октября и достигнет слабого уровня G1. Уже на следующий день ситуация должна нормализоваться.

Причиной возмущений станет южная корональная дыра на Солнце. Именно с ней ученые связывают ожидаемое усиление геомагнитной активности.

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По данным Британской геологической службы, сейчас скорость солнечного ветра остается в пределах нормы. Поэтому 20 октября магнитных бурь не ожидается.

Впрочем, долгое затишье не продлится. Согласно прогнозу, буря будет кратковременной, а 22 октября геомагнитная обстановка вновь должна улучшиться.

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