Землю ждет однодневная магнитная буря, после которой обстановка улучшится

После короткого периода спокойной геомагнитной обстановки Землю ждет новая магнитная буря. По прогнозу, она начнется 21 октября и достигнет слабого уровня G1. Уже на следующий день ситуация должна нормализоваться.

Причиной возмущений станет южная корональная дыра на Солнце. Именно с ней ученые связывают ожидаемое усиление геомагнитной активности.

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По данным Британской геологической службы, сейчас скорость солнечного ветра остается в пределах нормы. Поэтому 20 октября магнитных бурь не ожидается.

Впрочем, долгое затишье не продлится. Согласно прогнозу, буря будет кратковременной, а 22 октября геомагнитная обстановка вновь должна улучшиться.