20 октября 2026, 13:43 euronews.com

Япония запускает беспрецедентную миссию: доставить образцы с Фобоса – спутника Марса

Япония запускает беспрецедентную миссию: доставить образцы с Фобоса – спутника Марса

Япония отправила космический аппарат в беспрецедентную экспедицию к Марсу: он попытается сесть на спутник планеты Фобос и вернуть его фрагменты на Землю.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA), которое руководит проектом, осуществило запуск во вторник до рассвета с главного космодрома на острове Танэгасима. Спустя час представители агентства объявили об успехе: аппарат, как и планировалось, отделился от верхней ступени ракеты, пишет euronews.com

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В пятилетней миссии участвуют пять космических агентств; в её рамках на Фобос, больший и ближайший из двух крошечных спутников Марса, должны высадиться роботизированный сборщик образцов и небольшой ровер.

Впервые - на Марсе и его спутниках

Стоимость миссии, известной как MMX (Martian Moon Exploration - «Исследование лун Марса»), составляет 578 млн долларов. Её основа - аппарат массой порядка 5 тонн, который должен достичь Марса к концу следующего лета. Он выйдет на тесную орбиту Фобоса, а затем выпустит Idefix - франко-германский ровер, названный в честь белого терьера из комиксов об Астериксе.

Размеры Idefix сравнимы с микроволновой печью. Он самостоятельно спрыгнет на Фобос и в течение нескольких минут будет подпрыгивать в условиях крайне слабой гравитации, прежде чем остановиться.

«Это очень много адреналина, много азарта и много эффекта “вау”», - сказал астрофизик NASA Том Статлер, участвующий в проекте.

За последние 50 лет NASA посадило на Марс девять аппаратов, а Китай осуществил посадку в 2021 году. Но ни одна миссия ещё не достигала поверхности Фобоса или его спутника Деймоса, и никто не возвращал образцы с Марса, тем более с его лун. Если всё пройдёт успешно, пыль, грунт и камни с Фобоса окажутся на Земле в 2031 году.

Аналитики считают, что у Японии есть преимущество: она уже дважды успешно возвращала на Землю образцы с астероидов.

Фобос - неровный, похожий на картофелину камень диаметром примерно 22 километра. Его изучение может помочь выяснить, как формировались спутники Марса и, возможно, луны других планет.

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Что будет после посадки ровера Idefix?

Четырёхколёсный ровер сконструирован так, чтобы вернуться в рабочее положение даже в том случае, если он приземлится вверх ногами. Но гарантий нет, если аппарат уйдёт в рыхлый грунт или зажмётся между камнями, пояснил представитель Французского космического агентства Жюльен Барук. После раскрытия солнечных панелей ровер уже не сможет переворачиваться, добавил он, поэтому его скорость будет почти ледниковой - всего 1 миллиметр в секунду (0,04 дюйма в секунду).

По словам Барука, Idefix станет «разведчиком безопасности», в течение 100 дней исследуя поверхность Фобоса. Японские диспетчеры хотят избежать участков с пылеватым грунтом и пересечённым рельефом, когда в конце 2028-го или в 2029 году к поверхности для забора проб спустится основной аппарат - стационарный посадочный модуль на четырёх опорах.

Посадочный модуль проведёт на Фобосе всего около двух часов, пробурив поверхность и всосав не менее 10 граммов материала (около одной трети унции), после чего вновь стартует в космос. Затем он будет изучать Деймос во время серии пролётов, покинет окрестности Марса в 2030 году и поспешит назад к Земле, чтобы в 2031-м доставить образцы в австралийскую пустыню.

Это рискованное предприятие: на пути к Марсу и его спутникам уже лежат обломки неудавшихся миссий. И сами названия лун мало успокаивают: Фобос по-гречески означает «страх», а Деймос - «ужас». В мифологии это близнецы-сыны Ареса, бога войны, которого римляне называли Марсом.

Учёные рассчитывают выяснить, как сформировались два спутника Марса

Изучая спутники, учёные хотят установить, возникли ли Фобос и Деймос как обломки после древнего столкновения Марса с крупным космическим телом. Не исключено, что это блуждающие астероиды, захваченные гравитацией Марса.

В любом случае специалисты рассчитывают обнаружить на Фобосе следы самого Марса, что сделает полученный грунт уникальным «два в одном» и поможет лучше понять, как формируются планеты и их спутники, а возможно, и рецепт возникновения жизни. Эти данные будут определять облик будущих марсианских миссий, в том числе пилотируемых, отметила Линдси Хейс, исполняющая обязанности директора планетологического отдела NASA.

«Это шанс, который выпадает раз в жизни. Мы участвуем в первой миссии по возврату проб из системы Марса», - сказал Маркус Гребенштейн, руководитель программы ровера в Германском космическом агентстве.

Япония не единственная страна, стремящаяся получить научные сокровища, скрытые в породах и пыли марсианской системы. Китай планирует запустить собственную миссию по возврату образцов с Марса в 2028 году. NASA тем временем всё ещё обсуждает, как доставить на Землю более 30 пробирок с образцами, собранных ровером Perseverance, новым рекордсменом по дальности езды вне Земли.

Япония и Китай могут оказаться ноздря в ноздрю в гонке за возврат грунта из системы Марса: обе страны нацеливаются на 2031 год.

Япония инвестирует в эту миссию 350 млн долларов (308 млн евро). NASA вносит 87 млн долларов (77 млн евро), Французское космическое агентство - около 68 млн долларов (60 млн евро), Германское космическое агентство - примерно 56 млн долларов (49 млн евро), а Европейское космическое агентство - около 17 млн долларов (15 млн евро).

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