Япония отправила аппарат к спутнику Марса: он должен вернуться на Землю через пять лет

Инфографика ESA

Япония успешно запустила космический аппарат к Фобосу - одному из двух естественных спутников Марса. Ученые рассчитывают впервые в истории доставить на Землю образцы грунта с этого небесного тела и выяснить, как появились марсианские луны.

Как сообщает Reuters, запуск состоялся ранним утром 20 октября с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии. Ракета H3 вывела в космос автоматическую станцию Martian Moons eXploration (MMX), разработанную Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

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Примерно через 71 минуту после старта аппарат успешно отделился от ракеты и продолжил самостоятельный полет.

До Марса ему предстоит добираться почти десять месяцев

Прибытие в район Красной планеты запланировано на август 2027 года, а возвращение на Землю - на 2031 год.

Главная цель экспедиции - Фобос, крупнейший из двух спутников Марса. Это небольшое небесное тело неправильной формы, размеры которого составляют примерно 27 на 22 на 18 километров. Оно находится всего в шести тысячах километров от поверхности планеты и совершает вокруг нее три оборота за сутки.

После прибытия аппарат займется изучением Фобоса и поиском подходящих участков для посадки. Затем на поверхность спутника отправится небольшой роботизированный вездеход Idefix, созданный специалистами Франции и Германии.

Самая сложная часть экспедиции - посадка основного аппарата и сбор грунта. Японские инженеры рассчитывают получить не менее 10 граммов камней и пыли, которые будут помещены в специальную капсулу для доставки на Землю.

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Несмотря на столь скромное количество, эти образцы могут оказаться исключительно ценными для науки.

Ученые до сих пор не знают точно, как возникли Фобос и второй спутник Марса - Деймос. Согласно одной из гипотез, это астероиды, когда-то захваченные притяжением Красной планеты. По другой версии, оба спутника образовались из обломков после гигантского столкновения Марса с другим небесным телом.

Исследование доставленного грунта поможет определить, какая из этих теорий ближе к истине, и узнать больше о ранней истории Солнечной системы.

В проекте участвуют космические агентства пяти стран и организаций, включая NASA и Европейское космическое агентство.

Стоимость миссии оценивается примерно в 578 миллионов долларов

Для Японии этот запуск стал еще одним важным достижением в освоении дальнего космоса. Ранее японские аппараты Hayabusa и Hayabusa2 уже доставляли на Землю образцы астероидов. Теперь исследователи намерены повторить успех значительно дальше от нашей планеты.