20 октября 2026, 17:59 Валерия Леонова

Япония отправила аппарат к спутнику Марса: он должен вернуться на Землю через пять лет 

Япония отправила аппарат к спутнику Марса: он должен вернуться на Землю через пять лет 
Инфографика ESA

Япония успешно запустила космический аппарат к Фобосу - одному из двух естественных спутников Марса. Ученые рассчитывают впервые в истории доставить на Землю образцы грунта с этого небесного тела и выяснить, как появились марсианские луны.

Как сообщает Reuters, запуск состоялся ранним утром 20 октября с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии. Ракета H3 вывела в космос автоматическую станцию Martian Moons eXploration (MMX), разработанную Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA).

Читайте нас также

Примерно через 71 минуту после старта аппарат успешно отделился от ракеты и продолжил самостоятельный полет.

До Марса ему предстоит добираться почти десять месяцев

Прибытие в район Красной планеты запланировано на август 2027 года, а возвращение на Землю - на 2031 год.

Главная цель экспедиции - Фобос, крупнейший из двух спутников Марса. Это небольшое небесное тело неправильной формы, размеры которого составляют примерно 27 на 22 на 18 километров. Оно находится всего в шести тысячах километров от поверхности планеты и совершает вокруг нее три оборота за сутки.

После прибытия аппарат займется изучением Фобоса и поиском подходящих участков для посадки. Затем на поверхность спутника отправится небольшой роботизированный вездеход Idefix, созданный специалистами Франции и Германии.

Самая сложная часть экспедиции - посадка основного аппарата и сбор грунта. Японские инженеры рассчитывают получить не менее 10 граммов камней и пыли, которые будут помещены в специальную капсулу для доставки на Землю.

Читайте Mixer
Япония отправила аппарат к спутнику Марса: он должен вернуться на Землю через пять лет 

Тест с шоколадкой: выберите свой способ есть сладкое и узнайте, почему ваш…
Япония отправила аппарат к спутнику Марса: он должен вернуться на Землю через пять лет 

16 исторических фотографий, от которых учебники истории нервно поправят очки
Япония отправила аппарат к спутнику Марса: он должен вернуться на Землю через пять лет 

Гречка с курицей и быстрым соусом - сытный ужин без лишних расходов
Япония отправила аппарат к спутнику Марса: он должен вернуться на Землю через пять лет 

Четыре итальянских парфюма, которые способны изменить привычное…

Несмотря на столь скромное количество, эти образцы могут оказаться исключительно ценными для науки.

Ученые до сих пор не знают точно, как возникли Фобос и второй спутник Марса - Деймос. Согласно одной из гипотез, это астероиды, когда-то захваченные притяжением Красной планеты. По другой версии, оба спутника образовались из обломков после гигантского столкновения Марса с другим небесным телом.

Исследование доставленного грунта поможет определить, какая из этих теорий ближе к истине, и узнать больше о ранней истории Солнечной системы.

В проекте участвуют космические агентства пяти стран и организаций, включая NASA и Европейское космическое агентство.

Стоимость миссии оценивается примерно в 578 миллионов долларов

Для Японии этот запуск стал еще одним важным достижением в освоении дальнего космоса. Ранее японские аппараты Hayabusa и Hayabusa2 уже доставляли на Землю образцы астероидов. Теперь исследователи намерены повторить успех значительно дальше от нашей планеты.

 

google news Подпишитесь на нас
Япония отправила аппарат к спутнику Марса: он должен вернуться на Землю через пять лет 

Тест с шоколадкой: выберите свой способ есть сладкое и узнайте, почему ваш…
Япония отправила аппарат к спутнику Марса: он должен вернуться на Землю через пять лет 

16 исторических фотографий, от которых учебники истории нервно поправят очки

В мире

Первый складной iPhone за $1 999 раскупили за считанные минуты после старта предзаказов
20 октября, 17:59
Япония отправила аппарат к спутнику Марса: он должен вернуться на Землю через пять лет 
20 октября, 16:29
Мародеры начали продавать награбленное при беспорядках во Франции, а власти грозят лишить погромщиков соцпособий
Первый складной iPhone за $1 999 раскупили за считанные минуты после старта предзаказов
ФОТОВИДЕО
20 октября, 15:32 15:32
Шестилетняя японка стала самым юным диджеем, отыгравшим в клубе
Первый складной iPhone за $1 999 раскупили за считанные минуты после старта предзаказов
20 октября, 14:13 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Первый складной iPhone за $1 999 раскупили за считанные минуты после старта предзаказов
20 октября, 13:43 13:43
Япония запускает беспрецедентную миссию: доставить образцы с Фобоса – спутника Марса
Первый складной iPhone за $1 999 раскупили за считанные минуты после старта предзаказов
20 октября, 13:04 13:04
В Кении лидера секты признали виновным в убийстве 190 детей: он заставлял их голодать
Первый складной iPhone за $1 999 раскупили за считанные минуты после старта предзаказов
20 октября, 12:29 12:29
Под Елисейским дворцом есть «Нора страха»: где может укрыться президент Франции в случае серьезного кризиса
Первый складной iPhone за $1 999 раскупили за считанные минуты после старта предзаказов
ВИДЕО
20 октября, 11:59 11:59
«Париж очень скоро станет мусульманским городом»: Трамп раскритиковал миграционную политику Франции
Первый складной iPhone за $1 999 раскупили за считанные минуты после старта предзаказов
20 октября, 10:29 10:29
Землю ждет однодневная магнитная буря, после которой обстановка улучшится
Первый складной iPhone за $1 999 раскупили за считанные минуты после старта предзаказов
20 октября, 09:58 09:58
Во Франции участники беспорядков разграбили бутики Louis Vuitton, Dior и Rolex
Первый складной iPhone за $1 999 раскупили за считанные минуты после старта предзаказов
20 октября, 08:58 08:58
Первый складной iPhone за $1 999 раскупили за считанные минуты после старта предзаказов

Латвия

Между Валгой и Валкой увеличили количество автобусных рейсов
20 октября, 17:28
Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
Между Валгой и Валкой увеличили количество автобусных рейсов
20 октября, 13:31 13:31
В Латвии раскрыли картельный сговор похоронных фирм: тендеры на 2 миллиона евро делили между своими
Между Валгой и Валкой увеличили количество автобусных рейсов
20 октября, 11:28 11:28
Рижская дума не смогла договориться о новых правилах выгула собак и отмене ежегодного сбора
Между Валгой и Валкой увеличили количество автобусных рейсов
20 октября, 10:58 10:58
«Здравствуйте, меня зовут Эмма»: в латвийской гимназии создали ИИ-помощника для учеников
Между Валгой и Валкой увеличили количество автобусных рейсов
20 октября, 09:28 09:28
После летнего шторма в Латвии задумались об изменениях в работе банкоматов
Между Валгой и Валкой увеличили количество автобусных рейсов
20 октября, 08:29 08:29
Рижанам обещают переменную облачность без дождя и температуру до +12 градусов
Между Валгой и Валкой увеличили количество автобусных рейсов
20 октября, 07:58 07:58
За дешёвые товары из Китая придётся платить больше: какие сборы вводит Евросоюз с ноября
Между Валгой и Валкой увеличили количество автобусных рейсов
19 октября, 23:58 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
Между Валгой и Валкой увеличили количество автобусных рейсов
19 октября, 19:30 19:30
Премьер-министр Латвии уезжает из страны в трехдневный отпуск: переговоры о новом правительстве отложены
Между Валгой и Валкой увеличили количество автобусных рейсов
19 октября, 17:03 17:03
Между Валгой и Валкой увеличили количество автобусных рейсов

ЧП

Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
19 октября, 11:58
В похоронном бизнесе Латвии выявили картельный сговор и назначили штрафы на 47 тысяч евро
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
18 октября, 20:35
В Саласпилсе поезд сбил пешехода: пострадавший в тяжёлом состоянии
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены
16 октября, 16:38
В результате стрельбы в американской школе погибли дети в возрасте 5, 8 и 11 лет, после чего подозреваемый был застрелен случайным прохожим.
15 октября, 18:59
Мощные ливни в Стамбуле: трое погибших, тысячи эвакуированных и закрытые школы
13 октября, 15:35
В Лиепае спасатели выбили окно, чтобы попасть в квартиру к плачущему малышу и его пьяной маме
13 октября, 10:26
Земля продолжает дрожать: в Панаме после мощного землетрясения пострадали более 6000 человек
ВИДЕО
10 октября, 09:00
В Бабите водитель грузовика погиб после столкновения с забором, полиция выясняет причины
8 октября, 15:40
Два нападения на школы за два дня: в Польше погибла сотрудница, девять человек ранены

Бизнес

Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 октября, 15:01
Суд разрешил airBaltic получить ещё 35 млн евро: что это значит для пассажиров и Латвии
20 октября, 14:13
Масштабный сбой Revolut: не проходят платежи и переводы, восстановление пока не подтверждено
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
12 октября, 11:02 11:02
Disney+ меняет цены с 21 октября: как пересчитать все подписки и отключить лишнее
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
2 октября, 17:57 17:57
ЕК требует от Латвии усилить штрафы за нарушения налоговой отчётности: стране дали два месяца на ответ
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
28 сентября, 11:58 11:58
airBaltic до конца года должна найти инвесторов для спасения от кризиса
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 11:46 11:46
Мировой туризм резко затормозил: какие страны теряют туристов, а какие ставят рекорды
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
22 сентября, 09:55 09:55
Названы лучшие авиакомпании мира: какое место заняла airBaltic
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
20 сентября, 11:08 11:08
Пассажиры выбрали лучшую авиакомпанию мира: европейцы не попали даже в первую четверку
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
15 сентября, 09:29 09:29
Сейм готовит новый налог в 10% для небольших дополнительных доходов
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
+ОПРОС
9 сентября, 15:29 15:29
Глава Rietumu Banka предложила стратегию отказа от наличных денег в Латвии
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном
9 сентября, 13:59 13:59
Газ в Европе резко дорожает на фоне низких запасов перед отопительным сезоном

Культура

Николас Кейдж и Антонио Бандерас сыграют главные роли в новом сезоне «Настоящего детектива»
20 октября, 17:28
Раймонд Паулс получит награду правительства Латвии за вклад в музыку и культуру
Николас Кейдж и Антонио Бандерас сыграют главные роли в новом сезоне «Настоящего детектива»
ФОТО
20 октября, 15:57
У «Оскара» нашли древнеегипетского двойника: мог ли бог Птах вдохновить создателя награды?
Николас Кейдж и Антонио Бандерас сыграют главные роли в новом сезоне «Настоящего детектива»
20 октября, 12:18
В пятницу с большим концертом в Риге выступит популярный диджей Борис Брейх
19 октября, 09:58
Париж заработал сотни миллионов евро благодаря возвращению Селин Дион на сцену
18 октября, 14:10
«Уличный боец» побеждает, но главный сюрприз - документалка: что смотрят в кино США и Канады
18 октября, 10:49
«Хочу немного пожить для себя»: Тарантино написал сценарий десятого фильма, но не торопится со съёмками
ВИДЕО
17 октября, 21:59
Легендарная Blondie возвращается спустя девять лет: новый альбом станет последней работой Клема Берка
17 октября, 10:58
Николас Кейдж и Антонио Бандерас сыграют главные роли в новом сезоне «Настоящего детектива»

Mixer

Сначала умиление, потом шок: 15 комиксов с неожиданно чёрным юмором
20 октября, 16:58
Тест с шоколадкой: выберите свой способ есть сладкое и узнайте, почему ваш внутренний бухгалтер считает каждый квадратик
Сначала умиление, потом шок: 15 комиксов с неожиданно чёрным юмором
20 октября, 16:28
16 исторических фотографий, от которых учебники истории нервно поправят очки
Сначала умиление, потом шок: 15 комиксов с неожиданно чёрным юмором
20 октября, 15:58
Гречка с курицей и быстрым соусом - сытный ужин без лишних расходов
20 октября, 15:28
Четыре итальянских парфюма, которые способны изменить привычное представление об осенних ароматах
20 октября, 14:58
Тест на терпение: какая привычка незнакомцев заставит вас мысленно эмигрировать на Марс?
20 октября, 14:28
Мемы про психологию: после которых ты либо начинаешь работу над собой, либо открываешь доставку еды
20 октября, 14:14
Раки, Весы, Скорпионы и Львы в гороскопе Джорджии Николс на среду 21 октября
20 октября, 13:58
Сначала умиление, потом шок: 15 комиксов с неожиданно чёрным юмором

Зеленая Лампа

«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
20 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: 7-летней Николь из Даугавпилса нужна помощь, чтобы она начала говорить
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
19 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 7-летняя Николь из Даугавпилса не говорит, у нее аутизм. Нужна помощь для оплаты терапии
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма
19 октября, 12:28
«Зеленая лампа»: для 7-летнего Паула Ружелло полностью собрана нужная сумма.
16 октября, 17:06
«Зеленая лампа»: для оплаты годового курса терапии 7-летнему Паулу не хватает 1000 евро
15 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: маленькому Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь для оплаты терапии
14 октября, 15:00
«Зеленая лампа»: Паулу из Бауски нужна помощь для оплаты терапии
12 октября, 23:58
«Зеленая лампа»: 6-летнему Паулу с потерей слуха и аутизмом нужна помощь
9 октября, 16:58
«Зеленая лампа»: для 6-летнего Марка полностью собрана нужная сумма

Спорт

Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
17 октября, 18:17
Дэвид Бекхэм может претендовать на пост президента ФИФА: в европейском футболе назревает смена власти
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
16 октября, 14:46
Спасла два сетбола и разгромила соперницу: Остапенко вышла в полуфинал турнира в Ухане
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
11 октября, 14:57
Артур Шилов стал второй звездой матча НХЛ: победы одержали и команды Гиргенсонса и Блюгерса 
ВИДЕО
11 октября, 12:59
«Бавария» пропустила самый быстрый гол в истории Бундеслиги - Видео
ВИДЕО
11 октября, 12:40
Месси и Суарес устроили голевое шоу: «Интер Майами» разгромил «Ди Си Юнайтед»
10 октября, 15:38
Роналду грозит дисквалификация на полгода после конфликта с тренером сборной Португалии
9 октября, 20:28
Названы десять самых дорогих футболистов мира: на первом месте - сразу двое
7 октября, 16:28
Мбаппе может покинуть «Реал» летом 2027 года: правда или слухи?
Лента новостей
Латвия Мир
MIXER
Kонтакты Pедакция Pеклама
Политика конфиденциальности
О нас